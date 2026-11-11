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11.11.2026 18:13

«Το σόι σου», «Μπλε ώρες» στην κορυφή της τηλεθέασης της Τρίτης (10/11)

11.11.2026 18:13
tileorasi

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Το ενδιαφέρον στο χθεσινό Top 10 τηλεθέασης της Nielsen εντοπίζεται στην συγκέντρωση τηλεπαιχνιδιών, σε ποσοστό 40%.

Μάλιστα «Deal», «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και «Ο τροχός της τύχης» σχημάτισαν σερί στις θέσεις 4 εως 6 του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου.

Στα αξιοσημείωτα επίσης η απουσία σειρών του  prime time του Mega από την sort list της Nielsen. Ο σταθμός εκπροσωπήθηκε από το τηλεπαιχνίδι «The chase» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. 

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ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 18:33
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