«Το σόι σου», «Μπλε ώρες» στην κορυφή της τηλεθέασης της Τρίτης (10/11)

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Το ενδιαφέρον στο χθεσινό Top 10 τηλεθέασης της Nielsen εντοπίζεται στην συγκέντρωση τηλεπαιχνιδιών, σε ποσοστό 40%.

Μάλιστα «Deal», «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και «Ο τροχός της τύχης» σχημάτισαν σερί στις θέσεις 4 εως 6 του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου.

Στα αξιοσημείωτα επίσης η απουσία σειρών του prime time του Mega από την sort list της Nielsen. Ο σταθμός εκπροσωπήθηκε από το τηλεπαιχνίδι «The chase» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

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