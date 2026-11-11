Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος της 24χρονης Αραμάτας – Η διαδρομή της από τη Φολέγανδρο στην Αθήνα 

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Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της δολοφονίας της 24χρονης Αραμάτα από τη Μπουρκίνα Φάσο που βρέθηκε η σορός της σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Από τις καταθέσεις των οικείων της 24χρονης στην Αθήνα η αστυνομία κατέληξε σε νεαρό άνδρα από τη Νέα Γουινέα που ζει κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου. Ο μηχανισμός θανάτου ίσως ήταν μαξιλάρι, καθώς το ιοειδές οστό δεν είχε σπάσει.

H Αραμάτα εργαζόταν σαν καθαρίστρια σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο. Έφτασε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου και τη φιλοξένησε στο σπίτι του φίλος της από το Καμερούν.

Στις 29 Οκτωβρίου είπε στον φίλο της ότι είχε ένα ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας. Την σορό της εντόπισε στις 8 Νοεμβρίου περαστικός στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η Αραμάτα έφτασε στην Ελλάδα το 2022 και πήρε προσφυγικό καθεστώς.

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