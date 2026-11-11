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11.11.2026 14:08

Εύβοια: Κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν πάνω από 850 αρνιά σε… δόσεις – Ζημιά πάνω από 65.000 ευρώ

11.11.2026 14:08
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Αντιμέτωπος με μεγάλη οικονομική ζημιά βρίσκεται γνωστός επιχειρηματίας της Εύβοιας μετά την κλοπή εκατοντάδων ζώων από την κτηνοτροφική του εγκατάσταση στη Ριτσώνα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, άγνωστοι φέρονται να αφαίρεσαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους περισσότερα από 850 αρνιά από τη μονάδα του, προκαλώντας οικονομική ζημιά που, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεπερνά τις 65.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή του, εργαζόμενος της επιχείρησης είχε αντιληφθεί ότι ζώα εξαφανίζονταν σταδιακά από τις εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, ο ιδιοκτήτης απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που δεν του επέτρεψε να παρέμβει εγκαίρως.

Όπως αναφέρει το evima, η υπόθεση έχει καταγγελθεί στην Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 16:22
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