Δικηγόρος εργαζομένων στην Pizza Fan: Τις επόμενες ημέρες θα ανοίξουν και τα καταστήματα που παραμένουν κλειστά

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Στην επαναλειτουργία 107 από τα συνολικά 110 καταστήματα της Pizza Fan αναφέρθηκε ο δικηγόρος των εργαζομένων, Αλέξανδρος Παπαστεριόπουλος.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, τόνισε ότι βασική προϋπόθεση για την επόμενη ημέρα της εταιρείας είναι η πλήρης διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Όπως διευκρίνισε, τρία καταστήματα, στη Βούλα, τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και την Αρτέμιδα, δεν θα επαναλειτουργήσουν άμεσα, καθώς αντιμετωπίζουν επιχειρησιακά προβλήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν σχετίζονται με την υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι οι εκκρεμότητες θα διευθετηθούν μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Ο κ. Παπαστεριόπουλος χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι πλέον θα πρέπει να αποκατασταθούν οι σχέσεις τόσο της διοίκησης με τους εργαζομένους όσο και με τους συνεργάτες που διαχειρίζονται τα καταστήματα franchise.

Πληρώθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι

Αναφορικά με τις οφειλές προς το προσωπικό, διαβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοι έχουν πληρωθεί, ενώ τυχόν μικρές εκκρεμότητες βρίσκονται υπό διευθέτηση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα του ωραρίου, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ πραγματικής απασχόλησης και σύμβασης εργασίας. «Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να παρέχει εργασία για οκτώ ή δέκα ώρες, ενώ διαθέτει σύμβαση μερικής απασχόλησης τεσσάρων ή πέντε ωρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «πρέπει να υπάρχει πλήρης διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων», καθώς και διαφάνεια στη φορολογική διαχείριση των παραγγελιών.

Για το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας, εκτίμησε ότι το πρόβλημα δεν εντοπιζόταν στον ίδιο τον μηχανισμό, αλλά στον τρόπο εφαρμογής του, κάνοντας λόγο για κακόπιστη και παράνομη χρήση σε μεγάλη κλίμακα.

Επίσης, εξηγώντας γιατί τα προβλήματα δεν είχαν καταγγελθεί νωρίτερα, ο δικηγόρος ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι φοβούνταν πιθανή δυσμενή μεταχείριση ή ακόμη και απώλεια της θέσης εργασίας τους. Όπως σημείωσε, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσα από ενδοεταιρική αντιπαράθεση και όχι έπειτα από καταγγελίες εργαζομένων.

Περιγράφοντας τις συνθήκες απασχόλησης, υποστήριξε ότι υπήρχαν εργαζόμενοι που εργάζονταν με πλήρες ωράριο ή υπερωριακά, ενώ εμφανίζονταν ασφαλισμένοι και αμείβονταν βάσει συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι τα σωματεία είχαν αναδείξει εδώ και χρόνια την αναντιστοιχία μεταξύ πραγματικού ωραρίου και ασφαλιστικής κάλυψης, αν και οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν ήταν, όπως είπε, περιορισμένοι.

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