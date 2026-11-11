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11.11.2026 12:23

Special Olympics Hellas και Υ.ΠΑΙ.Θ.Α: Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) για το άθλημα Bocce

11.11.2026 12:23
specialolympics_seminarioKentriki

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Στο πλαίσιο του Μνημονίου και του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και των Special Olympics Hellas, διοργανώνεται Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Το Bocce στα Special Olympics, Κανονισμοί και Διαιτησία – Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση».

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 και ώρες 09:30–18:00, στην Αίθουσα Jacqueline de Romilly του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι). Με την έναρξη του Σεμιναρίου, χαιρετισμό θα απευθύνει η Υπουργός Παιδείας, κα Σοφία Ζαχαράκη, και ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, κ. Διονύσιος Κοδέλλας.

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Το Bocce αποτελεί ένα άθλημα εύκολα προσαρμόσιμο στο σχολικό περιβάλλον, ιδανικό για μαθητές/τριες με και χωρίς αναπηρία, το οποίο ενισχύει τη συνεκπαίδευση, τη συμπερίληψη, καθώς και τον σεβασμό και την ισότητα στη σχολική κοινότητα.

Στόχοι του Σεμιναρίου:

  • Ενημέρωση και Επιμόρφωση των Καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής για το άθλημα Bocce των Special Olympics.
  • Εξοικείωση με τους επίσημους κανονισμούς και τις προσαρμογές του αθλήματος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μελλοντικές σχολικές δράσεις και αθλητικές διοργανώσεις.
  • Προώθηση της φιλοσοφίας και των αξιών των Special Olympics.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την οργάνωση και υλοποίηση συμπεριληπτικών μαθημάτων.

Πιστοποίηση και Προοπτικές Εξέλιξης

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τα Special Olympics Hellas (προϋπόθεση η πλήρης παρακολούθηση του θεωρητικού και πρακτικού μέρους). Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους διαδρομή μέσω της πλατφόρμας του Special Olympics International για την απόκτηση επιπλέον πιστοποιήσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για συμμετοχή σε δράσεις ως διαιτητές/κριτές, μέλη τεχνικών επιτροπών ή προπονητές.

Δήλωση Συμμετοχής – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Κ.Φ.Α. | Το Bocce στα Special Olympics  – Fill out form. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να συνταχθεί και να δοθεί η σχετική λίστα εισόδου στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Τα Special Olympics Hellas ανήκουν στο Παγκόσμιο Κίνημα των Special Olympics, το οποίο εδώ και μισό αιώνα εκτείνεται σε παραπάνω από 190 χώρες ανά την Υφήλιο, έχοντας κεντρικό του στόχο την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω του αθλητισμού. Εδώ και 38 χρόνια αγωνίζονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό, υλοποιώντας πολυάριθμα καινοτόμα αθλητικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, τα οποία αγκαλιάζουν τους αθλητές των Special Olympics και τις οικογένειες τους. Από το 2024, τα Special Olympics εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015 και σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

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