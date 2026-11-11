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11.11.2026 12:27

Νέα θέση στο Στρατιωτικό Γραφείο του Νίκου Δένδια – Ο Υπασπιστής Διοίκησης και ποια θα είναι τα καθήκοντά του

11.11.2026 12:27
Nikos-Dendias

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Στη θεσμοθέτηση θέσης Υπασπιστή Διοίκησης στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά ο Νίκος Δένδιας, με υπουργική απόφαση που υπέγραψε και αφορά τη «διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες» του Στρατιωτικού Γραφείου του υπουργού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, ο Υπασπιστής Διοίκησης θα φέρει τον βαθμό του Ανθυπασπιστή και θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Βασική αρμοδιότητά του θα είναι να λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στη στρατιωτική ηγεσία και τους υπαξιωματικούς όλων των Διευθύνσεων, Γραφείων, Μονάδων και Υπηρεσιών του υπουργείου.

Στο πεδίο των καθηκόντων του περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική εξέλιξη των υπαξιωματικών, καθώς και η διαχείριση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, θα συμμετέχει στην υλοποίηση των διαταγών της ιεραρχίας, σε συνεργασία με τους Υπασπιστές Διοίκησης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν καθοριζόταν με σαφήνεια οργανόγραμμα του Στρατιωτικού Γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυνας, στο οποίο να αναλύεται η διάρθρωση των Τμημάτων και Γραφείων του, καθώς επίσης η στελέχωση και οι αρμοδιότητες.

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