Θέατρο για παιδιά: Το Χαμένο Γράμμα, το Μαγικό Κλειδί και ο Άϊ Βασίλης της Χριστίνας Ντούμα – Από Μηχανής θέατρο – Από 29 Νοεμβρίου

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Ένα τρυφερό χριστουγεννιάτικο παραμύθι για παιδιά, από την ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του «Από Μηχανής» Θεάτρου
Μετά από δύο χρόνια συνεχόμενων sold out, με περισσότερους από 200 παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Αττικής και τουλάχιστον 10.000 θεατές στις παραστάσεις «Εγώ το ξωτικό» και «Το ωραιότερο χριστουγεννιάτικο στολίδι», η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του «Από Μηχανής» Θεάτρου συνεχίζει με το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό προς παιδιά και γονείς.
Φέτος παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρωτότυπο παραμύθι της πολυαγαπημένης συγγραφέως Χριστίνας Ντούμα, σε διασκευή και σκηνοθεσία Στρατή Πανούριου.
SAVE THE DATE
Έναρξη 29 Νοεμβρίου
Κάθε Κυριακή στις 11:30
Προπώληση: more.com
Λίγα λόγια για το έργο:
Παραμονές Χριστουγέννων, η μικρή Αναστασία βγαίνει με τη μητέρα της για να αγοράσουν δώρα για τους φίλους της. Μέσα στο πλήθος, βλέπει ένα φτωχοντυμένο αγόρι με τον πατέρα του να ρίχνουν ένα γράμμα στο κόκκινο γραμματοκιβώτιο του Άγιου Βασίλη. Η εικόνα του την ακολουθεί σε όλη τη βόλτα.
Στην επιστροφή, η Αναστασία ανακαλύπτει ότι το γράμμα έχει πέσει έξω και το γραμματοκιβώτιο είναι πια κλειδωμένο. Με δάκρυα στα μάτια, δίνει μια υπόσχεση: θα παραδώσει η ίδια το γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Τη νύχτα την επισκέπτεται το πνεύμα των Χριστουγέννων. Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να λύσει γρίφους και να βρει το χαμένο κλειδί που θα την οδηγήσει κοντά του.
Θα καταφέρει η Αναστασία να συναντήσει τον Άγιο Βασίλη; Μια παράσταση τρυφερή, αστεία και συγκινητική, που ταξιδεύει τα παιδιά στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων, εκεί όπου βρίσκονται η αγάπη και η χαρά της προσφοράς. Απευθύνεται σε παιδιά παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείου και δημοτικού.
Συντελεστές
Κείμενο: Χριστίνα Ντούμα
Σκηνοθεσία – θεατρική διασκευή: Στρατής Πανούριος
Μουσική: Αλέξης Κωτσόπουλος
Σκηνικά/Κοστούμια: Διονύσης Ξαξίρης
Επιμέλεια κίνησης: Χριστίνα Μπίτου
Φωτισμοί: Παναγιώτης Ψύχας
Φωτογραφίες/trailer: DM Media
Γραφιστική επιμέλεια: xMx graphics – Michelangelo Bevilacqua
Γραφείο Τύπου και επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will
Παίζουν (αλφαβητικά): Δημήτρης Γράνης, Τζωρτζίνα Καλίνογλου, Φωτεινή Καρακώστα, Πάνος Κοντέσης
Πληροφορίες
Σχολικές επισκέψεις/group: Χριστίνα Λεονάρδου, 210 5232097, 6906721698 (Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–14:00) · [email protected] amtheater.gr
Η Χριστίνα Ντούμα είναι μητέρα του Θοδωρή, που δίνει έναν καθημερινό αγώνα με τη σπάνια νόσο Batten. Η ανάγκη της να σταθεί δίπλα του την οδήγησε στη συγγραφή: τα παραμύθια της σειράς «Αγκαλιά Αγάπης», τη νουβέλα «Σιωπή» (Εκδόσεις Ε. & Θ. Κυριόπουλος) και την πρωτοβουλία «Theodore’s Miracle», για την ευαισθητοποίηση και τη συγκέντρωση πόρων.
Το «Από Μηχανής» Θέατρο στέκεται αρωγός της ιερής αυτής προσπάθειας της Χριστίνας Ντούμα και διαθέτει μέρος των εισπράξεων της παράστασης για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή «Theodore’s Miracle» με τη νόσο Μπάτεν.
«Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία», λέει η συγγραφέας. «Η στήριξή τους μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε με αξιοπρέπεια, ξεπερνώντας κάθε πρόκληση.»
Αυτά τα Χριστούγεννα, το «Από Μηχανής» Θέατρο γεμίζει αγάπη και προσφορά!
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