Abeille Marengo: Στο σκοτάδι η ενημέρωση για την πορεία του πλοίου – Θρίλερ για το χρόνο που θα μπει σε διεθνή ύδατα

Takeaways by to pontiki AI Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo...

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Μπορεί το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo να απέπλευσε χθες από το λιμάνι του Ηρακλείου, ωστόσο, στην περίπτωσή του η φράση «η αρχή είναι το ήμιση του παντώς» φαίνεται ότι δεν ισχύει.

Αντιθέτως, ακόμα και αν κάποιος παραβλέψει ότι το σκάφος παρέμεινε ακίνητο στο Ηράκλειο για τέσσερις μέρες, ακόμα υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την πορεία που θα ακολουθήσει, το χρονοδιάγραμμα των ερευνών του και, ίσως το πιο σημαντικό, πότε θα βρεθεί στα διεθνή ύδατα στην περιοχή της Καρπάθου, όπου το 2025 η Τουρκία είχε βγάλει πολεμικά πλοία για να διώξει το ιταλικό ερευνητικό σκάφος Ievoli Relume.

Τα δεδομένα

Κατ’ αρχάς, τα δεδομένα: το γαλλικό ερευνητικό σκάφος απέπλευσε χθες το απόγευμα από το λιμάνι του Ηρακλείου. Λίγο αργότερα, οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν NAVTEX σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού πλοίου, ενώ επέμειναν ότι έδωσαν τη «συγκατάθεσή τους» ώστε το πλοίο να πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή που θεωρούν ότι ανήκει στην «υφαλοκρηπίδα» της Τουρκίας. «Θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών, εντός της τουρκικής περιοχής παροχής υπηρεσιών NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757», αναφερόταν στην τουρκική NAVTEX.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές υπογράμμιζαν ότι «καμία σημασία δεν έχει η τουρκική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου, επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε “έκδοση άδειας”, διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά», ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι «καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα δεδομένα από τη γαλλική εταιρεία και από όλους όσοι συμμετέχουν στο έργο. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, τα επίσημα έγγραφα, τα κείμενα, ακόμα και η δική τους NAVTEX και το κυριότερο η ανακοίνωση της εταιρείας του έργου, της γαλλικής εταιρείας και όλων όσοι συνδράμουν στο έργο, μιλάει για ελληνική και κυπριακή άδεια. Και το κυριότερο, το μείζον ποιο είναι; Ότι σε αυτό το οποίο αναφέρεται το παράνομο και τουρκολιβυκό μνημόνιο, σε αυτή την περιοχή, το ανυπόστατο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, κινείται πλοίο με ελληνική και κυπριακή άδεια».

Τα ερωτήματα για την πορεία

Τα παραπάνω αφορούν στο διπλωματικό πεδίο, ωστόσο, με ασάφειες παραμένει το αμιγώς επιχειρησιακό, όσον αφορά στην πορεία του πλοίου: προς το παρόν το Abeille Marengo κατευθύνεται σε πρώτο στάδιο στην ευρύτερη περιοχή της Καρπάθου, προκειμένου να πραγματοποιήσει θαλάσσιες δοκιμές και βαθμονόμηση (calibration) των υποθαλάσσιων οργάνων του για περίπου 24 ώρες. Ακολουθώντας μια πορεία εντός των εθνικών χωρικών υδάτων, έπειτα από 48 ώρες υπολογίζεται να εισέλθει στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου και της Κάσου για τη χαρτογράφηση του βυθού, βάσει της σχετικής NAVTEX που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές. Εκεί είναι που θα φανούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, αλλά και τι έχει επιτύχει η ρηματική διακοίνωση του Παρισιού προς την Άγκυρα.

H ελληνική NAVTEX

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 στην περιοχή αυτή η ένταση είχε μπει στα «κόκκινα», όταν η Τουρκία είχε στείλει πολεμικά πλοία για να διώξει το ιταλικό ερευνητικό σκάφος Ievoli Relume, ουσιαστικά θέτοντας «στοπ» στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Η Αθήνα θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη της κατάστασης αυτής τώρα, με τον Π. Μαρινάκη να λέει ότι τα πράγματα «είναι ήρεμα και θέλουμε να πιστεύουμε και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα παραμείνουν ήρεμα. Είναι λυπηρό ότι μπορεί ενδεχομένως και κάποιοι να επενδύουν σε κάτι αντίθετο. Δεν θέλω να χρεώσω προθέσεις. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υποχωρεί, διεκδικεί, κερδίζει στην πράξη, όπως φαίνεται, σε δύσκολα projects και δύσκολες υποθέσεις, όπως αυτή, που έχουν μια συνθετότητα, εν πάση περιπτώσει. Είναι όμως και πιο οχυρωμένη και ισχυρή από ποτέ. Γιατί είναι προετοιμασμένη για παν ενδεχόμενο. Αλλά εγώ ούτε θέλω να κινδυνολογήσω, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο. Όπως βλέπετε, δικαιώνονται οι θέσεις μας με τις σωστές κινήσεις που κάνουμε και προχωράμε παρακάτω».

Πάντως, στην περίπτωση που υπάρξει «θερμή» αντίδραση της Άγκυρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό έχει απαντηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Η Ελλάδα έχει πολλαπλάσια ισχύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια». Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε πει ότι «είναι πολύ προφανές ότι καθένας αναλαμβάνει το βάρος των πράξεών του. Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει τότε θα βρει απέναντί της την Ελλάδα, υπάρχουν τα σχέδια για οποιαδήποτε παρεμπόδιση του έργου, υπάρχουν και αντίστοιχα σχέδια εικάζω και από τη γαλλική εταιρεία και το γαλλικό Δημόσιο και από την άλλη πλευρά θα βρεθεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ».

Τα τηλεφωνήματα

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επικοινώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, (τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η επικοινωνία των δύο ανδρών ήταν «έντονη») προκειμένου το Abeille Marengo να αποπλεύσει και να αρχίσει τις έρευνες για την εγκατάσταση του καλωδίου. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Παρίσι επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να προβεί σε επιθετικές ενέργειες, οπότε το σκάφος αναμένεται για διάστημα που μπορεί να φθάσει ακόμα και τις 20 ημέρες να κινείται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων (6 ν.μ.) κάνοντας έρευνες βυθού, σε μια λύση που ικανοποιεί όλες τις πλευρές και δίνει χρόνο για περαιτέρω διπλωματία.

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