Ουκρανία: Το Κίεβο ζητά δεκαετή στήριξη για στρατό 800.000 μετά τον πόλεμο, ο Τραμπ προτείνει παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία

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Δυτική χρηματοδότηση για τουλάχιστον δέκα χρόνια ζητά η Ουκρανία, ώστε να μπορεί να διατηρήσει ένοπλες δυνάμεις 800.000 ατόμων μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP). Το Κίεβο θεωρεί ότι ένας στρατός αυτού του μεγέθους θα του επιτρέψει να αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει μια νέα ρωσική επίθεση μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη θέσει δημόσια από τον Οκτώβριο το ζήτημα της χρηματοδότησης του ουκρανικού στρατού σε βάθος δεκαετίας, συνδέοντάς το με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα πρέπει, κατά το Κίεβο, να συνοδεύσουν οποιαδήποτε συμφωνία. Παραμένει ανοιχτό πόσο θα κοστίσει η διατήρηση αυτής της δύναμης και ποιοι σύμμαχοι θα αναλάβουν να τη χρηματοδοτήσουν.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία. Σε συνέντευξή του στο CBS είπε ότι η χώρα θα καταλήξει με «μια κάπως διαφορετική μορφή», χωρίς να διευκρινίσει ποιες περιοχές εννοούσε.

Η Μόσχα εξακολουθεί να απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τα τμήματα της περιφέρειας του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η ουκρανική πλευρά έχει απορρίψει το αίτημα. Η διαφωνία αφορά, επομένως, και εδάφη που η Ρωσία διεκδικεί χωρίς να τα έχει καταλάβει.

Κατάπαυση του πυρός και εγγυήσεις ασφαλείας

Οι αντιπροσωπείες Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ μπήκαν την Τετάρτη στη δεύτερη ημέρα συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, στον πρώτο τριμερή γύρο από τον Φεβρουάριο. Πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, η ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Ρουστέμ Ουμέροφ, συντονίστηκε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους και με εκπροσώπους της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΝΑΤΟ.

Στην πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκαν ανταλλαγές αιχμαλώτων, μέτρα αποκλιμάκωσης και εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες εποικοδομητικές και έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θα δεχόταν άμεση κατάπαυση του πυρός χωρίς να γνωρίζει τι θα ακολουθήσει και ζήτησε να προηγηθεί συζήτηση για το ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας στην Ευρώπη.

Οι συνομιλίες άρχισαν την ώρα που η Ρωσία εντείνει τα πλήγματα στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης ενόψει του χειμώνα. Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις τη νύχτα προς την Τρίτη έπληξαν δέκα ουκρανικές περιφέρειες, προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εγκρίνει δάνειο 90 δισ. ευρώ για τη διετία 2026–2027, με ενδεικτική κατανομή 60 δισ. ευρώ για αμυντική στήριξη και 30 δισ. ευρώ για οικονομική βοήθεια. Στις 5 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε εκταμίευση 4,36 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα, εκ των οποίων 658 εκατ. ευρώ για αμυντικές προμήθειες.

Το ευρωπαϊκό δάνειο καλύπτει τις άμεσες ανάγκες της Ουκρανίας έως το τέλος του 2027. Το αίτημα του Κιέβου αφορά τη χρηματοδότηση του στρατού μετά τον πόλεμο και μένει να φανεί αν οι σύμμαχοι θα αναλάβουν συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας.

Συνεχίζονται τα πλήγματα ενώ διαρκούν οι συνομιλίες

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι άρχισαν την ώρα που η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με το Reuters, τα πλήγματα τη νύχτα προς την Τρίτη έπληξαν δέκα ουκρανικές περιφέρειες, προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Στη Ρωσία, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, δήλωσε ότι ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά στην Ουστ-Λούγκα, σημαντικό λιμάνι εξαγωγής πετρελαίου στη Βαλτική, και ότι τραυματίστηκαν τρεις εργαζόμενοι. Ο ίδιος ανέφερε αρχικά 146 καταρρίψεις drones, ενώ σε νεότερη ενημέρωση που μετέδωσε το Reuters έκανε λόγο για 150. Το πρακτορείο ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη ρωσική αναφορά.

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