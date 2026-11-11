Nvidia: Όταν ο Τζένσεν γνώρισε την Άλις – Το χρονικό μιας επικίνδυνης σχέσης που εξελίχθηκε σε σκάνδαλο κατασκοπείας

Takeaways by to pontiki AI Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχθηκε δημόσια ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία συνδεόταν επιχειρηματικά με την εταιρεία Megaspeed.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε για λογαριασμό της κινεζικής κατασκοπείας, ισχυρισμό που η Κίνα αρνείται επισήμως.

Η επιχειρηματική άνοδος της Megaspeed συνέπεσε χρονικά με την προσωπική εγγύτητα της Άλις Χουάνγκ με τον Τζένσεν Χουάνγκ, μέσω συναντήσεων και ταξιδιών σε διάφορες χώρες.

Οι αρχές της Ταϊβάν παρακολουθούσαν τις μετακινήσεις της Άλις Χουάνγκ μετά από υπόδειξη της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ στη Σιγκαπούρη διεξήχθησαν έρευνες για τις δραστηριότητες της εταιρείας της.

Η Nvidia ανακοίνωσε τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας για την υπόθεση, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον ακριβή χρόνο έναρξης της σχέσης και της ενδεχόμενης στρατολόγησης της Άλις Χουάνγκ.

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Δείπνα στη Σιγκαπούρη, νυχτερινές έξοδοι στην Ταϊπέι, φωτογραφίες και αποκαλύψεις συνθέτουν το παρασκήνιο της σχέσης του ισχυρού άνδρα της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με την ύποπτη για κατασκοπεία Άλις Χουάνγκ.

«Στοιχηματίζω ότι μπορώ να φέρω τον Τζένσεν εδώ».

Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τον Ιούνιο του 2024, όταν η Άλις Χουάνγκ, περιτριγυρισμένη από στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας σε μια εκδήλωση στην Ταϊπέι, αποφάσισε να επιδείξει πόσο κοντά βρισκόταν στον ισχυρότερο ίσως άνθρωπο του κόσμου των μικροτσίπ.

Λίγο αργότερα, ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, έκανε την εμφάνισή του και ήπιε ένα σφηνάκι ουίσκι με την παρέα.

CNN reports on Jensen Huang and his extramarital affair partner Alice Huang…Note the language Financial Times uses: ‘romantic relationship’… https://t.co/M45Nt5Iabq — luke (@realLuke007) November 8, 2026

Το περιστατικό περιέγραψε στους New York Times ο Πάρκερ Σμιτ, επικεφαλής της εταιρείας λογισμικού NetThunder, ο οποίος ήταν παρών εκείνο το βράδυ. Αν και πρόσωπο κοντά στη Nvidia υποστήριξε ότι ο Χουάνγκ είχε ήδη προγραμματίσει να παραστεί στη συνάντηση, η Άλις είχε καταφέρει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι αρκούσε ένα τηλεφώνημά της για να εμφανιστεί ο άνθρωπος που όλοι ήθελαν να γνωρίσουν.

Δεν ήταν, άλλωστε, η πρώτη φορά που εκείνη φρόντιζε να δείξει πόσο στενή ήταν η σχέση τους.

Φωτογραφίες από εστιατόρια, ποτήρια κρασί, γήπεδα γκολφ και ταξίδια στην Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτύπωναν μια οικειότητα που, εκείνη την εποχή, μπορούσε να μοιάζει με ακόμη μία ιστορία από τον λαμπερό κόσμο των τεχνολογικών δισεκατομμυριούχων.

Μόνο που αυτή η ιστορία είχε πολύ περισσότερα επίπεδα.

Ένα δείπνο στη Σιγκαπούρη και μια σχέση που πήγαινε πίσω στον χρόνο

Για να ακολουθήσει κανείς τα ίχνη της σχέσης τους, πρέπει να γυρίσει τουλάχιστον στον Δεκέμβριο του 2023.

Σε ένα ιταλικό εστιατόριο στη Σιγκαπούρη, η Άλις Χουάνγκ συναντήθηκε με τον Τζένσεν Χουάνγκ και μια μικρή ομάδα συνεργατών του.

Η Άλις είχε κάθε λόγο να γιορτάζει.

Είχε μόλις ολοκληρώσει μια εταιρική αναδιάρθρωση που θα επέτρεπε στη Megaspeed, την εταιρεία που διαχειριζόταν, να προχωρήσει στην αγορά τεράστιων ποσοτήτων προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia.

Τέσσερις ημέρες μετά την αλλαγή της ιδιοκτησιακής δομής της, η Megaspeed αναγνωρίστηκε ως συνεργάτης της Nvidia στον τομέα του cloud, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε εξαιρετικά περιζήτητο εξοπλισμό.

Η ακριβής ημερομηνία της πρώτης γνωριμίας των δύο δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, η συνάντηση της Σιγκαπούρης, που δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, έδειξε ότι η σχέση τους είχε αρχίσει νωρίτερα από όσο ήταν μέχρι τότε γνωστό.

Και το σημαντικότερο, ότι η προσωπική τους εγγύτητα συνέπιπτε χρονικά με την επιχειρηματική άνοδο της Άλις.

Photos said to be shared by Alice Huang (Huang Le) from her own WeChat feed – almost like she was showing off and wanted people to know that she had special relationship with Jensen. Shouldn’t a spy be more low-key and cautious than this? https://t.co/LtvRwBAjVM — Vivi (@vivilinsv) November 9, 2026

Κρασιά, γκολφ και φωτογραφίες στα social media

Τα επόμενα χρόνια, οι κοινές εμφανίσεις τους δεν περιορίστηκαν σε επαγγελματικές συναντήσεις.

Οι δυο τους έχουν συναντηθεί σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη: στη Σαγκάη, στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Silicon Valley, σε ένα γκολφ ριζόρτ νότια του Σαν Χοσέ και στην Ταϊβάν, με την ίδια να ανεβάζει φωτογραφίες τους στα social media της.

Από το σφηνάκι ουίσκι στο φιλί στην Ταϊπέι

Τον Μάρτιο του 2025, η Άλις ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επισκέφθηκε τα γραφεία της Nvidia, όπου συναντήθηκε με τον Τζένσεν μαζί με άλλα στελέχη.

Δύο μήνες αργότερα, οι δυο τους βρέθηκαν ξανά στην Ταϊπέι.

Αυτή τη φορά, οι φωτογραφίες κατέγραψαν μια ακόμη πιο προσωπική στιγμή.

Κατά τη διάρκεια δείπνου με άλλους συνδαιτυμόνες, η Άλις πόζαρε δίπλα στον Τζένσεν και τον φίλησε στο μάγουλο.

Η εικόνα δεν έμοιαζε με συνηθισμένο στιγμιότυπο από εταιρική συνάντηση.

Την ίδια περίοδο, όμως, οι αρχές είχαν ήδη αρχίσει να παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δραστηριότητές της.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι αρχές της Ταϊβάν είχαν αρχίσει από το 2024 να παρακολουθούν τις επισκέψεις της στο νησί, ύστερα από υπόδειξη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Άλις ταξίδευε στην Ταϊβάν με διαβατήριο του Χονγκ Κονγκ, ενώ οι μετακινήσεις της δεν περιορίζονταν στις δημόσιες εμφανίσεις της με τον Χουάνγκ.

Photo: WeChat Moments

Παράλληλα, στη Σιγκαπούρη, οι αρχές ερευνούσαν δραστηριότητες της Megaspeed. Για ένα διάστημα μέσα στο 2025, στην Άλις απαγορεύτηκε να εγκαταλείψει τη χώρα και κλήθηκε για ανάκριση στο πλαίσιο έρευνας για ψευδείς δηλώσεις εισαγωγών.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνώριζε την έρευνα, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να υποδεικνύουν συμμετοχή της στις συγκεκριμένες παρατυπίες και οι έρευνες εις βάρος της ολοκληρώθηκαν. Οι έρευνες για τη Megaspeed, ωστόσο, συνεχίζονταν.

Έτσι, ενώ οι φωτογραφίες εξακολουθούσαν να αποτυπώνουν την οικειότητα των δύο, το επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από την Άλις γινόταν ολοένα πιο περίπλοκο.

Ο άλλος άνδρας στη ζωή της Άλις

Η ιστορία αποκτά ακόμη μία ενδιαφέρουσα διάσταση μέσα από την παρουσία ενός άλλου άνδρα.

Στην Κίνα, η Άλις συνδεόταν στενά με τον Κανγκ Γουέι, έναν 51χρονο διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων, ο οποίος είχε αποκτήσει φήμη στον χρηματοοικονομικό κόσμο της Σαγκάης.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνώριζαν τις δραστηριότητές τους, ο Κανγκ παρουσιαζόταν ως σύζυγος της Άλις σε Κινέζους επενδυτές και εργαζομένους της Megaspeed.

Οι New York Times διευκρινίζουν, πάντως, ότι δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσουν εάν οι δύο ήταν πράγματι παντρεμένοι.

Η σχέση τους, σε κάθε περίπτωση, δεν ήταν μόνο προσωπική. Είχαν μακρά επιχειρηματική συνεργασία, με συμμετοχές σε εταιρείες, επενδύσεις και ένα δίκτυο συμφερόντων που εκτεινόταν από τη χρηματοοικονομική αγορά μέχρι την τεχνολογία.

Ο Κανγκ, σύμφωνα με πηγή των Times, καυχιόταν για τις διασυνδέσεις της Άλις με τον επικεφαλής της Nvidia, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις αυτές για να προσελκύσει κεφάλαια στις επιχειρήσεις τους.

Η πρόσβαση στον Τζένσεν είχε μετατραπεί σε πολύτιμο διαπραγματευτικό χαρτί.

Photo: WeChat Moments

Η παραδοχή που άλλαξε την ιστορία

Για μεγάλο διάστημα, οι φωτογραφίες και οι κοινές εμφανίσεις μπορούσαν να ερμηνευθούν ως ενδείξεις μιας στενής φιλίας ή μιας ιδιαίτερα προνομιακής επιχειρηματικής σχέσης.

Αυτό άλλαξε όταν ο ίδιος ο επικεφαλής της Nvidia αναγνώρισε δημόσια ότι είχε διατηρήσει ερωτική σχέση με την Άλις Χουάνγκ.

Σύμφωνα με προηγούμενες αποκαλύψεις των New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Άλις αποτελούσε πρόσωπο που ενεργούσε για λογαριασμό της κινεζικής κατασκοπείας και είχε στρατολογηθεί από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Η Κίνα έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι διεξάγει εσωτερική έρευνα, ενώ τόσο η εταιρεία όσο και η Megaspeed αρνήθηκαν να σχολιάσουν το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Παραμένουν, ωστόσο, σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα.

Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πότε ακριβώς γνωρίστηκαν οι δύο, πότε ξεκίνησε η ερωτική τους σχέση ή σε ποιο σημείο της διαδρομής η Άλις ενδέχεται να στρατολογήθηκε από τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Και αυτό είναι ίσως το στοιχείο που κάνει την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Γιατί οι εικόνες που άλλοτε έμοιαζαν με ενθύμια από δείπνα, ταξίδια και κοινωνικές συναναστροφές διαβάζονται σήμερα μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα.

Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στη Σιγκαπούρη. Ένα σφηνάκι ουίσκι μετά τα μεσάνυχτα στην Ταϊπέι. Μια φωτογραφία στο γήπεδο του γκολφ. Ένα φιλί στο μάγουλο.

Και πίσω από όλα αυτά, μια σχέση που από προσωπική υπόθεση του επικεφαλής της Nvidia εξελίχθηκε σε ζήτημα με διεθνείς προεκτάσεις.

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