ΗΠΑ: Όχημα πέφτει πάνω σε πεζούς στο Λος Άντζελες, τρεις νεκροί

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Όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στη συνοικία Βόρειο Χόλιγουντ του Λος Άντζελες το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα• τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου που βρισκόταν στο τιμόνι, ανακοίνωσαν οι αρχές, διευκρινίζοντας πως και οι τρεις τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση

🚨🇺🇸 BREAKING: At least 3 people are dead after an SUV plowed into a food stand at a North Hollywood bus stop



It happened around 5:55 p.m. at Lankershim and Chandler boulevards, next to a Metro stop, according to the Los Angeles Fire Department.



Three people died at the scene… pic.twitter.com/KWDOHkctyn November 11, 2026

Δεν είναι ακόμη σαφείς οι περιστάσεις της τραγωδίας, ούτε το εάν επρόκειτο για δυστύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια• το περιστατικό εκτυλίχτηκε λίγο πριν από τις 18:00 (σ.σ. 04:00 ώρα Ελλάδας). Εκπρόσωπος της αστυνομίας περιορίστηκε να αναφέρει πως ακόμη διενεργείται έρευνα.

🚨CAR PLOWS INTO CROWD



FACTUAL INFO —



NORTH HOLLYWOOD, LOS ANGELES



— Three people are dead and at least three others were critically injured including those in the vehicle after a car crashed into several pedestrians near a Metro station in North Hollywood according to… pic.twitter.com/2pP9cxjHo4 — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) November 11, 2026

Οι τρεις από τους ανθρώπους που χτυπήθηκαν από το όχημα απλά διαπιστώθηκε πως ήταν νεκροί επιτόπου.

Άλλοι δυο πεζοί και το πρόσωπο που οδηγούσε το αυτοκίνητο διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία στην περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση και το πυροσβεστικό σώμα του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ.

#BREAKINGNEWS: Three people are dead and at least three others were critically injured after a vehicle crashed into several pedestrians near a Metro station in North Hollywood Tuesday afternoon, according to the Los Angeles Fire Department. https://t.co/o1KmOskq7i pic.twitter.com/qEYb3A1KFj — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 11, 2026

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού KCAL, ο οποίος ανήκει στο εθνικό δίκτυο του CBS News, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πάγκο που πωλούσε εδέσματα, κοντά σε σταθμό λεωφορείων, κατά μήκος πολυσύχναστης λεωφόρου, της Λάνκερσιμ.

Σε πλάνα από ελικόπτερο που μετέδωσε ο KCAL διακρίνεται λευκού χρώματος αυτοκίνητο, τύπου SUV, εν μέρει διαλυμένο, που μοιάζει να κατέληξε σε πεζοδρόμιο, κάτω από μπλε τέντα, σε πολύ μικρή απόσταση από στάση λεωφορείων.

Three people killed and three others critically injured after a vehicle struck pedestrians in #NorthHollywood, #LosAngeles. pic.twitter.com/NwNvte3kiw — Upendrra Rai (@UpendrraRai) November 11, 2026

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