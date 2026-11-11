Στα 92 δολάρια το Brent, στα 85 ευρώ το φυσικό αέριο – Στην Ευρώπη παραμένουν οι ανησυχίες για περιορισμένα αποθέματα ενόψει του χειμώνα

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Στα χαμηλά 10 εβδομάδων παραμένει το πετρέλαιο ενώ το φυσικό αέριο κινείται λίγο πάνω από τα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα στη συνεδρίαση της Τετάρτης εν μέσω ενδείξεων για εκτόνωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ειδικότερα, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 92 δολαρίων το βαρέλι, με τους επενδυτές να προσβλέπουν σε διπλωματική επίλυση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τέλος του πολέμου στο Ιράν.

Στο ίδιο μοτίβο το αμερικανικού τύπου αργό WTI, αν και ενισχύεται στη σημερινή συνεδρίαση κινείται στην περιοχή των 86 δολαρίων το βαρέλι.

Ας σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να μην απαιτούνται πλέον περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, ενισχύοντας την αισιοδοξία για μια πιθανή διπλωματική διευθέτηση.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν την προσεχή προθεσμία για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, προκειμένου να πιέσουν την κυβέρνηση Τραμπ να επιδιώξει τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σε ειρηνευτικές συνομιλίες την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού.

Την ίδια στιγμή, οι αποστολές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν επανέλθει σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η διεθνής τιμή αναφοράς του πετρελαίου έχει υποχωρήσει πάνω από 20% σε σχέση με το υψηλό που σημείωσε στα τέλη Οκτωβρίου, εξανεμίζοντας μεγάλο μέρος των πρόσφατων κερδών, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για αποκλιμάκωση και συνεχίστηκε η ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή.

Ανοδικά το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινούνται πάνω από τα 85 ευρώ ανά MWh σημειώνοντας άνοδο από το χαμηλό ενός μηνός των 82,5 ευρώ που καταγράφηκε στις 9 Νοεμβρίου, καθώς οι ανησυχίες για περιορισμένα αποθέματα ενόψει του χειμώνα υπερίσχυσαν της αισιοδοξίας για πιθανή επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα ήδη χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων στην Ευρώπη μειώνονται ραγδαία, λόγω του ψυχρότερου καιρού, της μειωμένης παραγωγής ενέργειας από αιολικά πάρκα και της αυξημένης ζήτησης για θέρμανση. Οι καθαρές εκροές από τις αποθήκες την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκαν σχεδόν εξαπλάσια σε σύγκριση με την προηγούμενη, ενώ τα αποθέματα στην ΕΕ διαμορφώνονται στο 72%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο του 89%, με τα αποθέματα της Γερμανίας να βρίσκονται στο 58,5%.

Οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν ενταθεί λόγω των διαταραχών στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Μέση Ανατολή, των περιορισμένων ροών μέσω αγωγών από τη Νορβηγία, λόγω τεχνικών διακοπών και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από αγοραστές στην Ασία.

Ωστόσο, οι ελπίδες για αποκλιμάκωση ενισχύθηκαν μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ενδέχεται να μην χρειαστούν περαιτέρω πλήγματα κατά του Ιράν.

Παράλληλα, οι φορτώσεις LNG από το Κατάρ αυξήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθειες αποκατάστασης των εξαγωγών, παρά τις διαταραχές στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

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