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BUSINESS

11.11.2026 07:16

Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε έσοδα εννεαμήνου 830,3 εκατ. ευρώ και αναμένει εγκρίσεις για την evoke

11.11.2026 07:16
intralot kiosk

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Έσοδα 830,3 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 273,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου η Bally’s Intralot για το εννεάμηνο του 2026. Τα προκαταρκτικά μεγέθη ενσωματώνουν τη Bally’s International Interactive, η οποία προστέθηκε στον όμιλο τον Οκτώβριο του 2025. Η εταιρεία ενημέρωσε επίσης ότι η διαδικασία εξαγοράς της evoke συνεχίζεται, με στόχο την ολοκλήρωση έως το πρώτο τρίμηνο του 2027, εφόσον δοθούν οι εκκρεμείς εγκρίσεις και ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του 2025 είχαν διαμορφωθεί σε 263,9 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα EBITDA σε 90,1 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή της σύνθεσης του ομίλου εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς. Η Bally’s International Interactive συνεισέφερε 579,2 εκατ. ευρώ στα έσοδα του εννεαμήνου και 195,6 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα EBITDA. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA του συνόλου του ομίλου διαμορφώθηκε στο 33%, ενώ της ψηφιακής δραστηριότητας που προστέθηκε στο 33,8%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η Bally’s International Interactive δραστηριοποιείται στην αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, τα διαδικτυακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,2% στο τρίτο τρίμηνο σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, έπειτα από άνοδο 11,6% στο προηγούμενο τρίμηνο. Στην Ισπανία, τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18,9%, στα 13,3 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που η εταιρεία συνέδεσε με την αύξηση των ενεργών παικτών. Στη βρετανική αγορά, παράλληλα, η αύξηση του φόρου στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια από τον Απρίλιο επιβάρυνε τα προσαρμοσμένα EBITDA της Bally’s International Interactive κατά περίπου 68 εκατ. ευρώ αθροιστικά στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με την εταιρεία.

Στις δραστηριότητες της προϋπάρχουσας Intralot, τα έσοδα του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε 251,1 εκατ. ευρώ, με μείωση 4,9%, και τα προσαρμοσμένα EBITDA σε 78,1 εκατ. ευρώ, με κάμψη 13,4%. Η πίεση εντοπίστηκε κυρίως στις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, με χαμηλότερη συνεισφορά από τις λοταρίες και τις πωλήσεις εξοπλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις υπηρεσίες προς καταναλωτές, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,1%, στα 60,1 εκατ. ευρώ, με θετική συμβολή από την Αργεντινή και την Τουρκία.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, η συνολική ρευστότητα που ανακοίνωσε ο όμιλος ανήλθε σε 472,4 εκατ. ευρώ, έναντι 287,3 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Το ποσό περιλαμβάνει 312,4 εκατ. ευρώ σε διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις και 160 εκατ. ευρώ σε αδιάθετη ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,63 δισ. ευρώ. Ο δείκτης καθαρής μόχλευσης, ο οποίος συσχετίζει τον δανεισμό με τα λειτουργικά κέρδη, διαμορφώθηκε στις 4,33 φορές.

Η συμφωνία για την evoke είχε ανακοινωθεί τον Ιούνιο και έχει λάβει την έγκριση των μετόχων των δύο εταιρειών. Κατά την ενημέρωση της Bally’s Intralot, έχει επίσης ολοκληρωθεί σημαντικό μέρος του ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού. Εκκρεμούν εγκρίσεις από ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιχνιδιών και η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία στο Γιβραλτάρ. Η ολοκλήρωση αυτών των βημάτων θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής. Τα σημερινά αποτελέσματα αποτυπώνουν τη σύνθεση του ομίλου με τη Bally’s International Interactive, πριν από την ενδεχόμενη προσθήκη της evoke.

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