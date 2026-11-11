ΗΠΑ: Βρέφος 11 μηνών βρέθηκε ζωντανό μετά από 24 ώρες που ήταν θαμμένο σε… κλουβί

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα βρέφος 11 μηνών βρέθηκε ζωντανό την Τρίτη στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, αφού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, είχε παραμείνει θαμμένο για περίπου 24 ώρες.

Το αγοράκι, ονόματι Κόα Σαρπ, εντοπίστηκε μέσα σε κλουβί σκύλου, τυλιγμένο σε μια πετσέτα και θαμμένο σε μικρό βάθος σε δασική περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Λέξινγκτον.

An 11-month-old boy who had been taken by his father was found buried alive in a dog crate following an urgent search, authorities in South Carolina said.https://t.co/A45CZnlS8o — ABC News (@ABC) November 11, 2026

«Σίγουρα ο Θεός είναι καλός. Μόλις πριν από λίγα λεπτά εντοπίσαμε τον μικρό Κόα, 11 μηνών, θαμμένο ζωντανό, να κρατιέται στη ζωή και να κλαίει. Ήταν ο πιο χαρούμενος ήχος που θα μπορούσε κανείς να ακούσει», δήλωσε ο σερίφης Τζέι Κουν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η εξαφάνιση

Το βρέφος εξαφανίστηκε τη Δευτέρα, αφού η μητέρα του το άφησε υπό τη φροντίδα του πατέρα του στο σπίτι της, ενώ η ίδια έλειπε για μια υποχρέωση.

An 11-month-old South Carolina boy was rescued on Tuesday, November 10, 2026, after authorities said he spent approximately 24 hours buried underground inside a towel-wrapped dog crate.



Koah Sharpe was found near his grandfather’s home in Lexington County after investigators… pic.twitter.com/Pf8u4P2MXX November 11, 2026

Όταν διαπιστώθηκε ότι το παιδί αγνοούνταν, δηλώθηκε η εξαφάνισή του και οι Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες.

Ο Κόα εντοπίστηκε όταν ομάδα αναζήτησης παρατήρησε ότι το χώμα σε ένα σημείο του δάσους, περίπου 50 μέτρα από το σπίτι του πατέρα του, είχε πρόσφατα αναμοχλευθεί.

Ο σερίφης ανακοίνωσε ότι ο πατέρας του παιδιού, Μάικλ Κόμερ, είχε συλληφθεί το βράδυ της Δευτέρας για διάρρηξη και αντίσταση κατά τη σύλληψη.

Οι Αρχές συνεργάζονται με την εισαγγελία για να καθοριστούν ενδεχόμενες πρόσθετες κατηγορίες σε βάρος του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, με τον σερίφη να εκφράζει την ελπίδα ότι θα αναρρώσει.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: «Μπλόκο» στην καθαίρεση Χέγκσεθ από τους Ρεπουμπλικανούς – Οι οκτώ κατηγορίες και η αντίδραση Τραμπ

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αξιολόγηση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Άγαλμα που διακωμωδεί τον Τραμπ για την αποφυγή της στρατιωτικής θητείας στο Βιετνάμ στήθηκε στην Ουάσιγκτον