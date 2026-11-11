search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 08:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2026 07:22

ΗΠΑ: Βρέφος 11 μηνών βρέθηκε ζωντανό μετά από 24 ώρες που ήταν θαμμένο σε… κλουβί

11.11.2026 07:22
moro_pixabay
credit: pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα βρέφος 11 μηνών βρέθηκε ζωντανό την Τρίτη στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, αφού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, είχε παραμείνει θαμμένο για περίπου 24 ώρες.

Το αγοράκι, ονόματι Κόα Σαρπ, εντοπίστηκε μέσα σε κλουβί σκύλου, τυλιγμένο σε μια πετσέτα και θαμμένο σε μικρό βάθος σε δασική περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Λέξινγκτον.

«Σίγουρα ο Θεός είναι καλός. Μόλις πριν από λίγα λεπτά εντοπίσαμε τον μικρό Κόα, 11 μηνών, θαμμένο ζωντανό, να κρατιέται στη ζωή και να κλαίει. Ήταν ο πιο χαρούμενος ήχος που θα μπορούσε κανείς να ακούσει», δήλωσε ο σερίφης Τζέι Κουν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η εξαφάνιση

Το βρέφος εξαφανίστηκε τη Δευτέρα, αφού η μητέρα του το άφησε υπό τη φροντίδα του πατέρα του στο σπίτι της, ενώ η ίδια έλειπε για μια υποχρέωση.

Όταν διαπιστώθηκε ότι το παιδί αγνοούνταν, δηλώθηκε η εξαφάνισή του και οι Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες.

Ο Κόα εντοπίστηκε όταν ομάδα αναζήτησης παρατήρησε ότι το χώμα σε ένα σημείο του δάσους, περίπου 50 μέτρα από το σπίτι του πατέρα του, είχε πρόσφατα αναμοχλευθεί.

Ο σερίφης ανακοίνωσε ότι ο πατέρας του παιδιού, Μάικλ Κόμερ, είχε συλληφθεί το βράδυ της Δευτέρας για διάρρηξη και αντίσταση κατά τη σύλληψη.

Οι Αρχές συνεργάζονται με την εισαγγελία για να καθοριστούν ενδεχόμενες πρόσθετες κατηγορίες σε βάρος του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, με τον σερίφη να εκφράζει την ελπίδα ότι θα αναρρώσει.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: «Μπλόκο» στην καθαίρεση Χέγκσεθ από τους Ρεπουμπλικανούς – Οι οκτώ κατηγορίες και η αντίδραση Τραμπ

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αξιολόγηση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Άγαλμα που διακωμωδεί τον Τραμπ για την αποφυγή της στρατιωτικής θητείας στο Βιετνάμ στήθηκε στην Ουάσιγκτον

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kennedy_grave
ΚΟΣΜΟΣ

Και η οικογένεια Κένεντι εναντίον του Τραμπ για την αψίδα – «Θα ρίχνει μόνιμα σκιά στους τάφους της οικογένειας»

metrita_xartonomismata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερπαραγωγή ή υπερβολή; Γιατί η Ελλάδα δεν συγκινείται από το νέο ευρωπαϊκό πλαφόν των 10.000€ στα μετρητά

Stacy-Keach-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο Stacy Keach, ο θρυλικός τηλεοπτικός ντετέκτιβ «Mike Hammer»

ohe new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γκρίνσπαν ενισχύει το προβάδισμά της, αλλά το κλειδί της διαδοχής παραμένει στους «πέντε»

roumania
BUSINESS

Η HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει επενδύσεις έως 1,3 δισ. στη Ρουμανία για ΑΠΕ και αποθήκευση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

mitsotakis-723
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φεύγω αν πάρω κάτω από 25%, κυβέρνηση συνεργασίας μόνο με ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή

volleyball-11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός στο Μαξίμου για υφυπουργό: Ζητούν εξηγήσεις για την υπόθεση της κόρης του – «Εικονική» αθλήτρια για τη μοριοδότηση στις Πανελλαδικές

tileorasi
MEDIA

Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών τη Δευτέρα (9/11)

larsa pippen – new
LIFESTYLE

Με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο διαγνώστηκε η τηλεπερσόνα Λάρσα Πίπεν – Η αποκάλυψη στο Instagram

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 08:44
kennedy_grave
ΚΟΣΜΟΣ

Και η οικογένεια Κένεντι εναντίον του Τραμπ για την αψίδα – «Θα ρίχνει μόνιμα σκιά στους τάφους της οικογένειας»

metrita_xartonomismata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερπαραγωγή ή υπερβολή; Γιατί η Ελλάδα δεν συγκινείται από το νέο ευρωπαϊκό πλαφόν των 10.000€ στα μετρητά

Stacy-Keach-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο Stacy Keach, ο θρυλικός τηλεοπτικός ντετέκτιβ «Mike Hammer»

1 / 3