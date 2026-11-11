Οι ΗΠΑ αποχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αξιολόγηση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

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Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποσύρθηκε την Τρίτη, 10/11, από τη διαδικασία εξέτασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, αποφεύγοντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά να συμμετάσχει στην αξιολόγηση που πραγματοποιεί ο ΟΗΕ για τα 193 κράτη-μέλη του. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων, οι οποίες κάνουν λόγο για πρωτοφανή επιδείνωση των παραβιάσεων στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Σημειώνεται ότι η Ουάσινγκτον είχε αποχωρήσει και πέρυσι από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, επικαλούμενη αντι-ισραηλινή μεροληψία. Φέτος επέλεξε και πάλι να μην υποβληθεί στη δική της περιοδική αξιολόγηση, μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν ακόμη και χώρες με αυταρχικά καθεστώτα.

Μετά την αποχώρηση των Αμερικανών εκπροσώπων, το Συμβούλιο αποφάσισε να μεταθέσει τη σχετική συνεδρίαση για τον Ιανουάριο.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστήριξε ότι η παρουσία των ΗΠΑ θα ισοδυναμούσε με αναγνώριση και στήριξη του έργου του Συμβουλίου. «Αυτό το αδίστακτο σώμα χλευάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των συνεχών αποτυχιών του να υπερασπιστεί τις δικές του “αξίες”, καθώς προωθεί αντιαμερικανική ρητορική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το 47μελές Συμβούλιο δεν έχει διατυπώσει άμεσες επικρίσεις προς την Ουάσινγκτον για συγκεκριμένες ενέργειές της. Ωστόσο, εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί από τον οργανισμό έχουν ασκήσει κριτική, μεταξύ άλλων, στις απελάσεις μεταναστών. Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι απελάσεις έγιναν βάσει της ισχύουσας μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Άμβλωση, θανατική ποινή και μεταναστευτική πολιτική στο επίκεντρο

Η διαδικασία της Παγκόσμιας Περιοδικής Εξέτασης προβλέπει ότι και τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ παρουσιάζουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό τους. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα κράτη διατυπώνουν συστάσεις, οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Τρίτης επρόκειτο να τεθούν ζητήματα όπως η πρόσβαση στην άμβλωση και η εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Παράλληλα, αμερικανικές και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν καταθέσει στον ΟΗΕ σχεδόν 200 εκθέσεις και αναφορές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη μεταναστευτική πολιτική έως τις φυλετικές διακρίσεις.

Την έκταση των ανησυχιών για την κατάσταση στις ΗΠΑ περιέγραψε ο Τζαμίλ Ντακουάρ της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη. «Έχουμε δει επιθέσεις κατά των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών πρωτοφανείς εδώ και γενιές», δήλωσε.

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