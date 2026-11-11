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11.11.2026 06:50

Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε είσοδο πολυκατοικίας στο Πολύγωνο – Μεγάλες υλικές ζημιές

11.11.2026 06:50
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Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή του Πολυγώνου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στη συμβολή των οδών Βραΐλα και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, μονωτική ταινία και ένα πλαστικό μπουκάλι και εξερράγη, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά.

Από την έκρηξη έσπασε η γυάλινη πρόσοψη της εισόδου, ενώ μαύρισαν και τμήματα του τοίχου του κτιρίου.

Στο σημείο κλήθηκε όχημα της Πυροσβεστικής, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο περισυνέλεξαν υπολείμματα του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού, ενώ παράλληλα αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες και να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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