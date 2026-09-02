Bally’s Intralot: Έσοδα 544 εκατ. ευρώ, υψηλός δανεισμός και το μεγάλο στοίχημα της evoke μπροστά

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Σε μια περίοδο έντονων επιχειρηματικών κινήσεων βρίσκεται η Bally’s Intralot, με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου να ενισχύονται σημαντικά από την Bally’s International Interactive και το ενδιαφέρον να μεταφέρεται πλέον στην εξαγορά της evoke. Την ίδια στιγμή, πάντως, ο υψηλός δανεισμός και η αυξημένη φορολογία στη βρετανική αγορά αποτελούν δύο σημαντικές παραμέτρους της επόμενης ημέρας.

Τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 544,2 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA σε 184,8 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 34%.

Καθοριστική ήταν η Bally’s International Interactive, η οποία συνεισέφερε 377,6 εκατ. ευρώ στα έσοδα και 132,8 εκατ. ευρώ στο EBITDA. Σε pro forma δωδεκάμηνη βάση, ο ενοποιημένος όμιλος εμφανίζει έσοδα 1,075 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 399,9 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η βρετανική αγορά. Τα έσοδα από online gaming συνέχισαν να αυξάνονται, με τον ρυθμό ανάπτυξης σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες να φθάνει το 11,6% στο δεύτερο τρίμηνο.

Η ανάπτυξη, ωστόσο, συνοδεύεται από βαρύτερο φορολογικό λογαριασμό. Από την 1η Απριλίου ο συντελεστής φορολόγησης του online gaming στη Βρετανία σχεδόν διπλασιάστηκε, από 21% σε 40%, προκαλώντας επιβάρυνση περίπου 34 εκατ. ευρώ μόνο στο δεύτερο τρίμηνο.

Η διοίκηση αναφέρει ότι περίπου το 65% της επίπτωσης καλύφθηκε μέσω αύξησης εσόδων και περιορισμού του λειτουργικού κόστους.

Στο οικονομικό μέτωπο, η συνολική ρευστότητα στο τέλος Ιουνίου ανερχόταν σε 287,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός έφθανε τα 1,619 δισ. ευρώ. Ο pro forma δείκτης καθαρής μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 4,05x, επηρεασμένος και από κεφαλαιουχική δαπάνη 85 εκατ. ευρώ για την άδεια στη Βικτώρια της Αυστραλίας.

Όλα τα βλέμματα στην evoke

Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό στοίχημα, πάντως, βρίσκεται μπροστά. Η προτεινόμενη εξαγορά της evoke εγκρίθηκε από το 99,63% των ψήφων στη γενική συνέλευση της βρετανικής εταιρείας.

Επόμενος σταθμός είναι η Γενική Συνέλευση της Bally’s Intralot στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ εκκρεμούν οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις. Η διοίκηση τοποθετεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Για τη χρηματοδότηση των σχεδίων της, η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει εξασφαλισμένες δανειακές διευκολύνσεις 261,8 εκατ. λιρών, περίπου 306 εκατ. ευρώ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για εξαγορές και αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων.

Με την Bally’s Intralot να έχει παράλληλα εξασφαλίσει νέες συμβάσεις σε Αυστραλία, Χιλή, Ελλάδα και Καναδά, η επόμενη περίοδος θα δείξει εάν η διεύρυνση των δραστηριοτήτων και κυρίως η μεγάλη κίνηση με την evoke μπορούν να μεταφραστούν σε ανάπτυξη, χωρίς να επιβαρύνουν περαιτέρω τη μόχλευση του ομίλου.

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