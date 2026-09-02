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02.09.2026 10:24

Σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Βυθίστηκε το ένα, αγνοούνται 10 ναυτικοί

02.09.2026 10:24
TURKISHCoastGuard

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Ένα φορτηγό πλοίο βυθίσθηκε αφού συγκρούστηκε τη νύχτα με ένα άλλο πλοίο στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα φορτηγό πλοίο και τα δέκα μέλη του πληρώματός του μετά τη σύγκρουση.

Τα δύο τουρκικά εμπορικά πλοία «συγκρούστηκαν» γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων νότια της Σηλυβρίας (Σιλιβρί), πόλης δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

«Καθώς το Tugberg Imamoglu δεν απαντά σε καμιά κλήση και δεν υπάρχει σύνδεση με τα κινητά τηλέφωνα του πληρώματος παρά τις προσπάθειες του Κέντρου Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, εκτιμάται ότι το φορτηγό πλοίο βυθίσθηκε», ανακοίνωσε μέσω του X η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων. «Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης άρχισαν αμέσως», ανακοίνωσε η Τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων.

«Είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο να αποκαταστήσουμε την επαφή με το εμπορικό πλοίο Tugberk Imamoglu και τα 10 μέλη του πληρώματός του», ανακοινώθηκε αρχικά από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Πλοία και ένα ελικόπτερο «συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας», προστίθεται στην ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη, στην οποία διευκρινίζεται ότι «δεν έχει διαπιστωθεί καμιά ορατή ζημιά» στο δεύτερο πλοίο, το χημικό/πετρελαιοφόρο Alsu.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τι φορτίο μετέφερε το Tugberk Imamoglu, το οποίο διέσχιζε τη Θάλασσα του Μαρμαρά με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ναυτιλιακού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης, το πλοίο «Tugberk Imamoglu», ιδιοκτησίας της Zeybe Denizcilik, λειτουργεί ως φορτηγό χύδην φορτίου, ενώ το πλοίο «Alsu», ιδιοκτησίας της Ozpulathane Deniz Tasimaciligi, λειτουργεί ως χημικό δεξαμενόπλοιο.

Η ανακοίνωση του Κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης

«Την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 03:00, σημειώθηκε σύγκρουση 18 μίλια νότια της Σιλιβρίας μεταξύ του εμπορικού πλοίου ALSU με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, και του εμπορικού πλοίου TUĞBERK İMAMOĞLU με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το λιμάνι του Ακενντερούν προς το Καραντινιζερέγλι. Πολυάριθμες ναυτικές μονάδες της Ακτοφυλακής, της Διοίκησης Μαρμαρά και Βοσπόρου, καθώς και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής, στάλθηκαν στο σημείο».

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