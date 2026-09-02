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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

02.09.2026 09:15

Οικονομικός «χώρος»-φαντασμα και φθινοπωρινό κύμα ακρίβειας: Στα κάγκελα οι καταναλωτές

02.09.2026 09:15
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Το φθινόπωρο μπαίνει με τους χειρότερους οιωνούς για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς ένα νέο, διπλό κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια και στα είδη πρώτης ανάγκης σαρώνει την αγορά. Την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να συντηρήσει ένα αφήγημα σταθερότητας ενόψει ΔΕΘ, τα επίσημα στοιχεία αποδομούν κάθε αισιοδοξία: ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σκαρφάλωσε στο 3,7% τον Αύγουστο, καταγράφοντας αισθητή απόκλιση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (3,3%) και επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα παραμένει δέσμια της ακρίβειας.

«Ηλεκτροσόκ» στη χονδρική ρεύματος

Ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό με σοβαρούς τριγμούς στην αγορά ενέργειας. Η τιμή της χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσε αλματώδη αύξηση κατά 21%, συμπαρασύροντας προς τα πάνω τα πράσινα τιμολόγια. Παρά τις προσπάθειες των παρόχων να απορροφήσουν μέρος των πιέσεων μέσω εκπτώσεων, οι αυξήσεις περνούν αναπόφευκτα στη λιανική, φουσκώνοντας ξανά τους λογαριασμούς των νοικοκυριών. Η εξέλιξη αυτή εξανεμίζει τις όποιες ελπίδες για αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, μετατρέποντας το ρεύμα σε είδος πολυτελείας.

Φωτιά στο ψωμί – Κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ

Την ίδια στιγμή, η κρίση χτυπά την καρδιά της καθημερινής διατροφής. Οι αρτοποιοί βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, καθώς το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας καθιστά αβέβαιη τη συγκράτηση των τιμών. Η επικείμενη αύξηση στην τιμή του ψωμιού αποτελεί τη σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι για τον κλάδο, ο οποίος προγραμματίζει δυναμικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Οι αρτοποιοί καταγγέλλουν ότι η ανεξέλεγκτη πορεία των λειτουργικών εξόδων οδηγεί εκατοντάδες παραδοσιακά αρτοποιεία σε λουκέτο.

Τι μας περιμένει

Τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με μια επικίνδυνη μέγγενη:

Τρόφιμα & Βασικά Αγαθά: Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από το ρεύμα και τα καύσιμα μεταφέρονται άμεσα στο ράφι.

Στεγαστικό Κόστος: Τα αυξημένα κοινόχρηστα και το κόστος συντήρησης επιβαρύνουν περαιτέρω τα ήδη δυσβάσταχτα ενοίκια.

Αγοραστική Δύναμη: Η απόκλιση του ελληνικού πληθωρισμού από τον ευρωπαϊκό δείχνει ότι η εγχώρια αγορά πάσχει από δομικές στρεβλώσεις.

Η αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% δεν είναι απλώς ένας στατιστικός δείκτης. Είναι η επιβεβαίωση ότι το φθινόπωρο θα είναι εξαιρετικά βαρύ, με τις ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά να ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα από τις πρώτες κιόλας ημέρες του μήνα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 12:05
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