Τηλεθέαση: Πρωτιά για Βούλγαρη – Χασαπόπουλο με double score στο δυναμικό κοινό

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Πρωτιά στην τηλεθέαση και μάλιστα με double score έκαναν η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος χθες 1η του μήνα και τη δεύτερη μέρα της σεζόν.
Το δίδυμο του «Κοινωνία Ώρα MEGA» χάρισε υψηλές «πτήσεις» στο Μεγάλο Κανάλι, με την εκπομπή να φιγουράρει στην κορυφή της πολύ πρωινής ζώνης, με τα ποσοστά να πλησιάζουν, μάλιστα, το 30%.
Ειδικότερα, Βούλγαρη και Χασαπόπουλος συγκέντρωσαν το 22,3% του δυναμικού κοινού (18-54) έναντι 10,7% του ΣΚΑΪ και 4,1% του ΟΡΕΝ.
Διαφοροποιημένη ήταν , ωστόσο, η εικόνα στο γενικό σύνολο, με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτταρά να τερματίζουν πρώτοι με 23,7%. Ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» δύο μονάδες πίσω, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» με τους Νιφλή-Κολοκυθά στο ΟΡΕΝ να σημειώνει 11,5%.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Κοινωνία Ώρα MEGA – 22,3%
Σήμερα – 10,7%
Ώρα Ελλάδος – 4,1%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σήμερα – 23,7%
Κοινωνία Ώρα MEGA – 21,8%
Ώρα Ελλάδος – 11,5%
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