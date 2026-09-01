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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

01.09.2026 08:45

Δημόσιο: «Μαύρη τρύπα» 29% στην αγοραστική δύναμη – Το οριστικό «στόκο» του ΣτΕ για τα Δώρα

01.09.2026 08:45
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Σε τροχιά διαρκούς απομείωσης παραμένουν τα πραγματικά εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα, με την πολυεπίπεδη ακρίβεια και τις διαδοχικές πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών να ακυρώνουν στην πράξη τις όποιες οριζόντιες αυξήσεις δόθηκαν πρόσφατα.

Τα στοιχεία πρόσφατης μελέτης του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ αποτυπώνουν το μέγεθος της καθίζησης: η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στο Δημόσιο καταγράφει δραματική υποχώρηση της τάξεως του 29% σε σύγκριση με το 2009. Η συνδυαστική επίδραση της κατάργησης των επιδομάτων, του «παγώματος» των μισθολογικών κλιμακίων και της αθροιστικής αύξησης του κόστους διαβίωσης έχει κατατάξει το δυναμικό του ελληνικού δημοσίου τομέα στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όρους πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Η «ψαλίδα» με τον ιδιωτικό τομέα και την Ευρώπη

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα όπου διατηρήθηκαν ο 13ος και 14ος μισθός και υπήρξε σταδιακή προσαρμογή των κατώτατων αμοιβών, στο Δημόσιο οι απώλειες παρέμειναν δομικές.

Το σωρευτικό κύμα ακρίβειας στην ενέργεια, τη στέγαση και τα βασικά αγαθά εξανέμισε γρήγορα τις πρόσφατες μισθολογικές αναπροσαρμογές, αφήνοντας τα νοικοκυριά των δημοσίων υπαλλήλων έκθετα σε μια παρατεταμένη εισοδηματική στενότητα.

Το νομικό «μπλόκο» της Ολομέλειας του ΣτΕ

Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες για δημοσιονομική αποκατάσταση μέσω της δικαστικής οδού προσκρούουν στο αμετάκλητο «όχι» της δικαιοσύνης. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έχει σφραγίσει οριστικά το κεφάλαιο της διεκδίκησης του 13ου και 14ου μισθού, κρίνοντας συνταγματική την ολοσχερή κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας.

Στο σκεπτικό των αποφάσεων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου υπογραμμίζεται ότι μέτρα που λήφθηκαν για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας δεν παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας ή της ισότητας στα δημόσια βάρη, εφόσον εξυπηρετούν υπέρτερο δημόσιο συμφέρον. Με τη νομολογιακή αυτή παραδοχή, το ΣτΕ έκλεισε οριστικά το παράθυρο αναδρομικών διεκδικήσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι η επαναφορά των δώρων αποτελεί αποκλειστικά πολιτική και δημοσιονομική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης και όχι νομική υποχρέωση του Κράτους.

Τα στενά περιθώρια του προϋπολογισμού

Ενόψει των επικείμενων εξαγγελιών στη ΔΕΘ, το οικονομικό επιτελείο καθιστά σαφές ότι οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ για τα ανώτατα όρια πρωτογενών δαπανών δεν αφήνουν περιθώρια για καθολική επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο — ένα μέτρο με ετήσιο κόστος που αγγίζει τα 2,3 δισ. ευρώ.

Έτσι, το χάσμα μεταξύ των απωλειών της τελευταίας δεκαπενταετίας και των τρεχουσών αποδοχών διευρύνεται, αφήνοντας τους δημόσιους υπαλλήλους εγκλωβισμένους ανάμεσα στη δικαστική απόρριψη των αναδρομικών και στα σφιχτά δημοσιονομικά περιθώρια της κυβερνητικής πολιτικής.

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