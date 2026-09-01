Εφορία: Επιστρέφουν οι πλειστηριασμοί – Στο στόχαστρο 2,3 εκατ. οφειλέτες με απλήρωτα χρέη

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Με το τέλος της θερινής ανάπαυλας επιστρέφουν και τα ηλεκτρονικά «σφυριά» της Εφορίας. Από τις 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά νέος κύκλος πλειστηριασμών, την ώρα που περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη στη ζώνη όπου μπορούν να ενεργοποιηθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών εξηγεί και την ένταση της πίεσης. Παλαιά και νέα χρέη έχουν ξεπεράσει τα 114,5 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά 4,79 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα εμφανίζονται με οφειλές προς την Εφορία.

Για 1,68 εκατ. οφειλέτες έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα, ενώ για περισσότερους από 2,3 εκατ. παραμένει ανοιχτός ο δρόμος για κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

Στο σφυρί 43 ακίνητα

Στο πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί έως τον Νοέμβριο περιλαμβάνονται 43 ακίνητα σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική. Οι τιμές πρώτης προσφοράς παρουσιάζουν τεράστια απόκλιση, ξεκινώντας από μόλις 1.000 ευρώ και φθάνοντας στα 1,247 εκατ. ευρώ.

Το ακριβότερο από τα ακίνητα που βγαίνουν στις 16 Σεπτεμβρίου βρίσκεται στον Νέο Κόσμο. Πρόκειται για οικόπεδο 183,60 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο, με τιμή εκκίνησης 1,247 εκατ. ευρώ.

Στη Μαγούλα, οικόπεδο με διώροφη κατοικία βγαίνει με πρώτη προσφορά 433.000 ευρώ, ενώ στη Μύκονο έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί εκτάσεων σε Βουνάκια, Άνω Μερά και Καλό Λιβάδι, με τιμές έως 553.000 ευρώ.

Στον αντίποδα βρίσκονται εννέα ακίνητα στη Δράμα που ακολουθούν στις 17 Σεπτεμβρίου. Για έξι από αυτά η τιμή εκκίνησης περιορίζεται στα 1.000 ευρώ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 14 Οκτωβρίου με ακίνητο στο Κερατσίνι, με πρώτη προσφορά 778.000 ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο ακολουθούν ακίνητα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Χανιά και Θεσσαλονίκη, καθώς και 14 αγροτικές εκτάσεις στη Χαλκιδική.

Οι 72 δόσεις ως «έξοδος κινδύνου»

Για όσους έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, το αντίβαρο στα αναγκαστικά μέτρα είναι η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Σε αυτή μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με την προθεσμία αιτήσεων να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Υπάρχει όμως ένας κρίσιμος όρος: οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ήδη τακτοποιηθεί μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Ο πήχης πάνω από τα 6 δισ. ευρώ

Η επιστροφή των πλειστηριασμών εντάσσεται στον ευρύτερο εισπρακτικό σχεδιασμό, καθώς ο στόχος για τα ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπερνά φέτος τα 6 δισ. ευρώ.

Από αυτά, 1,7 δισ. ευρώ αναζητούνται από παλαιότερες οφειλές με καθυστέρηση άνω των 360 ημερών, 1,5 δισ. από νεότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές και τουλάχιστον 1,5 δισ. από παλαιά χρέη ΦΠΑ. Επιπλέον, 850 εκατ. ευρώ αναμένονται από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες ενέργειες.

Την ίδια ώρα, περίπου 6 δισ. ευρώ χρεών αναμένεται να χαρακτηριστούν ανεπίδεκτα είσπραξης. Το μήνυμα για το φθινόπωρο είναι επομένως σαφές: η πίεση για όσους διατηρούν αρρύθμιστα χρέη ανεβαίνει, ενώ το περιθώριο που προσφέρουν οι 72 δόσεις αποκτά ιδιαίτερη σημασία πριν οι οφειλές περάσουν από τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια στα αναγκαστικά μέτρα.

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