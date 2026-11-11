Θεσσαλονίκη: Διεθνή εντάλματα για δύο επιχειρηματίες του κυκλώματος φοροδιαφυγής – Απολογείται ο 48χρονος δικηγόρος

Takeaways by to pontiki AI Συνεχίζονται στη Θεσσαλονίκη οι απολογίες των συλληφθέντων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένου του 48χρονου δικηγόρου που φέρεται ως ο εγκέφαλος της υπόθεσης.

Ο εν λόγω δικηγόρος κατηγορείται για τη σύσταση εταιρειών-φαντασμάτων με τη χρήση αχυρανθρώπων, γεγονός που προκάλεσε σημαντικές φορολογικές οφειλές προς το Δημόσιο.

Στην υπόθεση εμπλέκεται επιφανής επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με αχυρανθρώπους και να δραστηριοποιούνταν παράλληλα στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων.

Οι αρχές έχουν εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης για δύο ακόμη επιφανείς επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα και πιθανώς έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

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Συνεχίζονται σήμερα (11/11) στη Θεσσαλονίκη οι απολογίες των συλληφθέντων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής, με τον 48χρονο δικηγόρο που φέρεται ως «εγκέφαλος» της υπόθεσης να βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων που αναμένεται να απολογηθούν. Την ίδια ώρα, διεθνή εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για δύο επιφανείς επιχειρηματίες που ενέχονται στην υπόθεση και ενδέχεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Θεσσαλονίκη: Ο ρόλος του 48χρονου δικηγόρου στις εταιρείες-«φαντάσματα»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 48χρονος δικηγόρος φέρεται να είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων», συνεργαζόμενος με λογιστές για λογαριασμό πολλών επιχειρηματιών.

Ειδικότερα, κατηγορείται ότι εντόπιζε πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», στα ΑΦΜ των οποίων καταχωρίζονταν πολλές εταιρείες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οφειλές πολλών χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο.

Μεταξύ όσων προσήλθαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και βρίσκονται έξω από το γραφείο της 3ης ειδικής ανακρίτριας είναι και επιφανής επιχειρηματίας του κλάδου της εστίασης, ο οποίος διατηρεί καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Η εμπλοκή επιχειρηματία της εστίασης και η δραστηριότητα στα ακίνητα

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας φέρεται να συνεργαζόταν με «αχυρανθρώπους», μεταξύ των οποίων και ένα πρόσωπο αλβανικής καταγωγής με διαβαθμισμένο ρόλο στο κύκλωμα, το οποίο επίσης βρίσκεται έξω από το γραφείο της 3ης ειδικής ανακρίτριας.

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας είχε δραστηριοποιηθεί και στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων (real estate).

Συγκεκριμένα, μίσθωνε ακίνητα, παραχωρούσε τη διαχείρισή τους σε «αχυρανθρώπους» και στη συνέχεια προχωρούσε σε νέες μισθώσεις.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δεν αναγνώρισαν κανένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι». Αναγνώρισαν, ωστόσο, ότι πίσω από τις εταιρείες, ακόμη και εκείνες που είχαν περάσει στα ονόματα τρίτων, βρισκόταν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας της εστίασης, με δραστηριότητα τόσο στη Χαλκιδική όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Γυναίκα εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια τουλάχιστον τεσσάρων εταιρειών

Στην υπόθεση εμπλέκεται και μία γυναίκα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», ενώ η ίδια δήλωνε ότι εργαζόταν ως καθαρίστρια σε καταστήματα.

Η γυναίκα είχε παραχωρήσει το ΑΦΜ και τους προσωπικούς της κωδικούς του Taxisnet σε συγγενικό της πρόσωπο. Μέσω αυτού, τα στοιχεία της διοχετεύτηκαν στο κύκλωμα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια τουλάχιστον τεσσάρων εταιρειών.

Διεθνή εντάλματα σύλληψης για δύο επιχειρηματίες

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό δύο επιφανών επιχειρηματιών που εμπλέκονται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής.

Σε βάρος τους έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

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