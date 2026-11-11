Θεσσαλονίκη: Διεθνή εντάλματα για δύο επιχειρηματίες του κυκλώματος φοροδιαφυγής – Απολογείται ο 48χρονος δικηγόρος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συνεχίζονται σήμερα (11/11) στη Θεσσαλονίκη οι απολογίες των συλληφθέντων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής, με τον 48χρονο δικηγόρο που φέρεται ως «εγκέφαλος» της υπόθεσης να βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων που αναμένεται να απολογηθούν. Την ίδια ώρα, διεθνή εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για δύο επιφανείς επιχειρηματίες που ενέχονται στην υπόθεση και ενδέχεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 48χρονος δικηγόρος φέρεται να είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων», συνεργαζόμενος με λογιστές για λογαριασμό πολλών επιχειρηματιών.
Ειδικότερα, κατηγορείται ότι εντόπιζε πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», στα ΑΦΜ των οποίων καταχωρίζονταν πολλές εταιρείες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οφειλές πολλών χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο.
Μεταξύ όσων προσήλθαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και βρίσκονται έξω από το γραφείο της 3ης ειδικής ανακρίτριας είναι και επιφανής επιχειρηματίας του κλάδου της εστίασης, ο οποίος διατηρεί καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας φέρεται να συνεργαζόταν με «αχυρανθρώπους», μεταξύ των οποίων και ένα πρόσωπο αλβανικής καταγωγής με διαβαθμισμένο ρόλο στο κύκλωμα, το οποίο επίσης βρίσκεται έξω από το γραφείο της 3ης ειδικής ανακρίτριας.
Παράλληλα, ο επιχειρηματίας είχε δραστηριοποιηθεί και στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων (real estate).
Συγκεκριμένα, μίσθωνε ακίνητα, παραχωρούσε τη διαχείρισή τους σε «αχυρανθρώπους» και στη συνέχεια προχωρούσε σε νέες μισθώσεις.
Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δεν αναγνώρισαν κανένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι». Αναγνώρισαν, ωστόσο, ότι πίσω από τις εταιρείες, ακόμη και εκείνες που είχαν περάσει στα ονόματα τρίτων, βρισκόταν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας της εστίασης, με δραστηριότητα τόσο στη Χαλκιδική όσο και στη Θεσσαλονίκη.
Στην υπόθεση εμπλέκεται και μία γυναίκα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», ενώ η ίδια δήλωνε ότι εργαζόταν ως καθαρίστρια σε καταστήματα.
Η γυναίκα είχε παραχωρήσει το ΑΦΜ και τους προσωπικούς της κωδικούς του Taxisnet σε συγγενικό της πρόσωπο. Μέσω αυτού, τα στοιχεία της διοχετεύτηκαν στο κύκλωμα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια τουλάχιστον τεσσάρων εταιρειών.
Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό δύο επιφανών επιχειρηματιών που εμπλέκονται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής.
Σε βάρος τους έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.
Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Διαβάστε επίσης:
Προβλήματα σε Ναυπακτία, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα από την κακοκαιρία: Φούσκωσαν ποτάμια, φερτά υλικά έκλεισαν δρόμους (video)
Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη 21χρονου με κλεμμένο αυτοκίνητο – Έπεσε σε περιπολικό και δύο ΙΧ, είχε πλαστές πινακίδες
Πέθανε ο ιδιοκτήτης της θρυλικής ντισκοτέκ Boom Boom και του ροκ κλαμπ Victoria, Σούλης Καραγιαννίδης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.