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11.11.2026 11:31

Δυτική Μακεδονία: Δύο αρκούδες νεκρές σε τροχαία μέσα σε μία ημέρα – Επτά θάνατοι από την αρχή του 2026

11.11.2026 11:31
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Τουλάχιστον επτά νεκρές αρκούδες έχουν καταγραφεί στη Δυτική Μακεδονία από την αρχή του 2026, σύμφωνα με δημοσιευμένα περιστατικά. Οι θάνατοι οφείλονται σε διαφορετικά αίτια, μεταξύ των οποίων τροχαία, πυροβολισμοί και δηλητηριασμένα δολώματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα δύο νέα περιστατικά χθες Τρίτη 10 Νοεμβρίου, όταν δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, έπειτα από συγκρούσεις με διερχόμενα οχήματα, στην Εθνική Οδό Κοζάνης–Σιάτιστας και στην Εγνατία Οδό, μετά τον Πολύμυλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο οδικό δίκτυο της περιοχής υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που εφιστούν την προσοχή των οδηγών, καθώς σε αρκετά σημεία καταγράφεται διέλευση αρκούδων και άλλων άγριων ζώων.

Η ανάγκη τήρησης χαμηλών ταχυτήτων και αυξημένης προσοχής, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει σχετική σήμανση, είναι καθοριστική για την αποφυγή νέων συγκρούσεων. Τα περιστατικά επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας της άγριας πανίδας και της οδικής ασφάλειας στη Δυτική Μακεδονία.

Τα δύο τελευταία περιστατικά, που σημειώθηκαν σε δρόμους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα θηλαστικά κατά τη διέλευσή τους από το οδικό δίκτυο.

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