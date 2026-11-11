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11.11.2026 10:09

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη 21χρονου με κλεμμένο αυτοκίνητο – Έπεσε σε περιπολικό και δύο ΙΧ, είχε πλαστές πινακίδες

11.11.2026 10:09
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Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε στην περιοχή των Αμπελοκήπων και ολοκληρώθηκε στη Νεάπολη.

Ο νεαρός οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν μικροποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.

Ειδικότερα, ο 21χρονος, μαζί με συνεργό του, κινούνταν με ΙΧ αυτοκίνητο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όταν αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Ωστόσο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ προκάλεσε φθορές στη μπάρα των διοδίων Ωραιοκάστρου.

Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε στην περιοχή της Νεάπολης, όπου προσέκρουσε σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Αστυνομίας και σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε κλαπεί τον προηγούμενο μήνα από την περιοχή των Αμπελοκήπων, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε ήταν εμφανώς πλαστές. Στην κατοχή του 21χρονου βρέθηκαν επίσης μικροποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.

Ο νεαρός συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, πλαστογραφία, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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