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11.11.2026 10:03

Μαριάντα Πιερίδη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – «Φοβήθηκα για τη ζωή μου, θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα» (Video)

11.11.2026 10:03
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Για την πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της και τη νοσηλεία της μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη, η οποία αποκάλυψε ότι κάποια συμπτώματα τα οποία αρχικά υποβάθμισε, την έστειλαν στο νοσοκομείο όπου τελικά έμεινε για κάποιες ημέρες.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η τραγουδίστρια ανέφερε ότι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ταχυκαρδία, συμπτώματα που αρχικά απέδωσε στο άγχος, ωστόσο οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήταν κάποια κρίση άγχους, κάτι τέτοιο. Οπότε θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις. Έκανα όχι μόνο αίματος, έκανα ό,τι μπορούσε να γίνει, ό,τι εξέταση υπάρχει. Τελικά υπήρχε ένα θέμα. Το λύσαμε και τώρα είμαι μια χαρά. Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη. Απλά επειδή το είχα προφανώς πολύ καιρό, δεν με έριξε, δεν έπαθα κάτι χειρότερο. Φοβήθηκα, ναι, αρκετά. Καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια» ανέφερε αρχικά.

Όταν ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε πληροφορίες για λοίμωξη στο έντερο, η τραγουδίστρια απάντησε: «Αυτό που ήταν το καταπολεμήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Να είναι καλά και ο γιατρός μου. Πήγε πάρα πολύ καλά».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι θα χρειαστεί να ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή σε μόνιμη βάση. «Θα έχω μια αγωγή την οποία θα παίρνω forever και βλέπουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 11:32
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