Μπακογιάννη για καλώδιο: Αν οι Γάλλοι είχαν ζητήσει άδεια από την Άγκυρα, οι Τούρκοι θα το έκαναν φέιγ βολάν – Θα το σκεφτώ αν θα είμαι υποψήφια στις εκλογές

Takeaways by to pontiki AI Η Ντόρα Μπακογιάννη εκτίμησε ότι η διαδικασία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου θα εξελιχθεί ομαλά, επισημαίνοντας ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία, αλλά πραγματοποιήθηκε ενημέρωση.

Η ίδια διευκρίνισε ότι το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo απέπλευσε από την Κρήτη αφού η Ελλάδα και η Κύπρος ενημέρωσαν τις εμπλεκόμενες χώρες, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική για τέτοιου είδους έργα.

Η πρώην υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου στην περιοχή της Κάσου και της Καρπάθου, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν έχει σκοπό να προκαλέσει ένταση για ένα ζήτημα που διέπεται από το διεθνές δίκαιο.

Σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, η κ.

Μπακογιάννη τόνισε ότι πρόκειται για το ουσιαστικό θέμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το οποίο χρήζει μελλοντικής συζήτησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Τέλος, η κ.

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Την εκτίμηση ότι «τα πράγματα θα πάνε ήρεμα» έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη, σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, μετά τον απόπλου από την Κρήτη του ερευνητικού σκάφους Abeille Marengo και τις αντιδράσεις της Τουρκίας.

Μιλώντας στο Mega, η πρώην υπουργός τόνισε ότι «δεν ζήτησε κανείς άδεια από την Τουρκία και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή ζήτησε. Η άδεια ζητήθηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο και μόνο. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια ενημέρωση της Τουρκίας, η οποία γαλλικά λέγεται note verbale, δηλαδή ρηματική διακοίνωση, στην οποία θεωρητικώς το κάνεις προφορικώς, πρακτικώς το κάνεις και εγγράφως και ενημερώνεις ότι ένα δικό μου καράβι θα κάνει αυτή τη διαδρομή. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω ενημερώθηκε και η Αίγυπτος, δηλαδή οι χώρες οι οποίες είναι γύρω γύρω από τη διαδρομή την οποία θα κάνει το καράβι».

Η ίδια σημείωσε ότι «φρόντισε και η ελληνική κυβέρνηση να είναι σαφές ότι δεν ζητήθηκε άδεια, αλλά ότι έγινε η ενημέρωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Τουρκία ενημερώθηκε. Στην Τουρκία, τα ΜΜΕ έχουν ανεβάσει επίσης πάρα πολύ το θέμα αυτό. Κατόπιν τούτου, η Τουρκία έκανε δήθεν εχθές το βράδυ μία άλλη NAVTEX, στην οποία θεωρητικώς λέει ότι “εγώ δεν έχω αντίρρηση να περάσει από εκεί”. Δηλαδή σαν να της ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της, η οποία παίζει το δικό της παιχνίδι».

Εξήγησε, δε, ότι «το καλώδιο θα περάσει, θα ακουμπήσει στο βυθό. Έχει σημασία που σας λέω τη λέξη “ακουμπήσει”. Δεν θα τρυπήσει δηλαδή το βυθό. Θα ακουμπήσει και άρα στον κόσμο ολόκληρο περνάνε αυτά τα καλώδια χωρίς κανένας να ασχολείται. Ούτε άδειες ζητάνε, ούτε τίποτα. Επί της ουσίας το καλώδιο που είναι το μείζον θέμα θα περάσει. Η Ελλάδα δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα στην Τουρκία για να το επικαλεστεί ούτε σήμερα ούτε αύριο. Οι Τούρκοι παίζουν το δικό τους παιχνίδι και αυτό είναι όλο. Αν με ρωτάτε εμένα, θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε ήρεμα».

Η Ντ. Μπακογιάννη ξεκαθάρισε ότι δεν δημιουργείται τετελεσμένο στο Αιγαίο, εξηγώντας ότι «εμείς τι έχουμε τώρα σε αυτή την περιοχή; Έχουμε τα δικά μας. Οι Τούρκοι έχουν τα δικά τους από την άλλη μεριά και έχουμε μία υφαλοκρηπίδα την οποία διεκδικούμε. Και αυτοί και εμείς. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι πότε θα αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε την ουσία του θέματος, που είναι η υφαλοκρηπίδα. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα και εμείς πρέπει να φθάσουμε σε ένα σημείο κάποια στιγμή. Το ένα και μοναδικό θέμα που έχουμε με την Τουρκία, που είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ».

Απέκλεισε, δε, το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου όταν το πλοίο φθάσει στα διεθνή ύδατα στην περιοχή της Κάσου και της Καρπάθου, καθώς, όπως είπε, «δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι στη φάση αυτή έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα θερμό επεισόδιο. Είμαστε πάντα alert βεβαίως, διότι για Τουρκία πρόκειται αυτή. Αν με ρωτάτε δεν πιστεύω ότι οι Τούρκοι έχουν σκοπό αυτή τη στιγμή με τόσα θέματα που έχουν ανοιχτά, να δημιουργήσουν για τέτοιου είδους θέμα που πασιφανώς έχουν άδικο – δηλαδή το να μπορέσει να περάσει καλώδιο με βάση όλο το διεθνές δίκαιο, με βάση όλα τα ισχύοντα παγκοσμίως – δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θα κάνουν θέμα, ιδιαίτερα μετά την αντίδραση που υπήρξε για το τουρκολιβυκό σύμφωνο που είδαν μία πάρα πολύ δυνατή αντίδραση που δεν την περίμεναν. Δεν θα πάνε γυρεύοντας για κάτι για το οποίο ξέρουν ότι έχουν άδικο».

Αναφερόμενη στη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, η πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι «δεν παραχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα. Καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει δυνατότητα νομική αυτού του είδους», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ξέρω τι λέει το χαρτί των Γάλλων. Εγώ είμαι απολύτως σίγουρη ότι οι Γάλλοι δεν ζητάνε άδεια. […] Διότι πράγματι, εάν το χαρτί ζητούσε άδεια από την Τουρκία, αμφιβάλλετε ότι θα είχε γίνει φέιγ βολάν; Εδώ μια συνάντηση έγινε στο Βερολίνο και το έβγαλαν ντουντούκα. Δεν έχω αμφιβολία. Ο Φιντάν ξεκίνησε το καλοκαίρι να μιλάει για άδεια. Και μετά κατέληξε στην ενημέρωση. Όλα αυτά είναι ακριβώς η διαδικασία την οποία ακολούθησε και η Τουρκία να μαζέψει τα πράγματα στο εσωτερικό της».

Σε άλλο μήκος κύματος, η Ντ. Μπακογιάννη δεν ξεκαθάρισε αν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές, καθώς, όπως είπε «δεν έχω αποφασίσει αν θα είμαι υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Είναι μια πολύ προσωπική απόφαση, την οποία ακόμα δεν έχω πάρει. Δεν θα κάνω κάτι επειδή κάποιο δημοσίευμα προβλέπει το Α ή το Β. Θα το σκεφτώ πολύ. Ανήκω στην κατηγορία των γεννημένων αισιόδοξων, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτή τη δουλειά. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Για αυτή την παράταξη εγώ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες θα δώσω μάχη», ενώ παρότι εκτίμησε ότι η ΝΔ δεν θα πάρει κάτω από 25%, τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν είναι ο τύπος που είναι κολλημένος στην καρέκλα του. Ο Μητσοτάκης κάνει μία δουλειά, πιστεύει πως την κάνει καλά με όλες τις αδυναμίες και τα λάθη και τα λοιπά, αλλά πιστεύει ότι τα κάνει καλά».

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