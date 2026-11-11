Ο οίκος μόδας Loewe συνεργάζεται με τον Tim Burton σε συλλογή εμπνευσμένη από την ταινία «The Nightmare Before Christmas» (photos/videos)

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Ο ιστορικός ισπανικός οίκος μόδας Loewe μπαίνει σε εορταστικό κλίμα, παρουσιάζοντας την ξεχωριστή συλλογή του για τη στρατηγικής σημασίας χριστουγεννιάτικη καμπάνια του 2026.

Για την επερχόμενη εορταστική περίοδο, το brand ανανέωσε ριζικά την καθιερωμένη πρότασή του για δώρα. Σε συνεργασία με τον αμερικανό σκηνοθέτη, παραγωγό και σεναριογράφο Τιμ Μπάρτον (Tim Burton), ο οίκος Loewe σχεδίασε και λάνσαρε μια συλλογή εμπνευσμένη από την εμβληματική ταινία-φαινόμενο «Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης» (The Nightmare Before Christmas).

Η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου 1993 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, επιλέχθηκε το 2023 από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ για διαφύλαξη στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου, λόγω της πολιτιστικής και ιστορικής της σημασίας.

Από την πρώτη της προβολή στους κινηματογράφους, πριν από περισσότερα από 33 χρόνια, το έργο «The Nightmare Before Christmas» έχει προσφέρει τόσο ενθουσιασμό όσο και ανησυχητικά όνειρα στα παιδιά που εισέρχονται στο γοτθικό, σκοτεινό εορταστικό σύμπαν του – ένα σύμπαν που χαρακτηρίζει το σκηνικό της «Πόλης του Χάλογουιν» (Halloween Town). Ο Μπάρτον δεν σκηνοθέτησε την ταινία, ούτε έγραψε το σενάριό της. Ωστόσο, συμμετείχε ως παραγωγός και αναγνωρίζεται ευρέως ως ο δημιουργός της κεντρικής ιδέας, καθώς η ιστορία βασίζεται σε ένα ποίημα που έγραψε ο ίδιος γύρω στο 1982, την εποχή που εργαζόταν ως δημιουργός κινουμένων σχεδίων στη Disney.

Με την πάροδο των ετών, η ταινία έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό «cult» κλασικό έργο, το οποίο λατρεύεται ιδιαίτερα από άτομα που βρίσκονται σήμερα στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους, καθώς την ανακάλυψαν και την απόλαυσαν ως παιδιά, όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Ενόψει των Χριστουγέννων του 2026, η ταινία βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο, καθώς ο ισπανικός οίκος Loewe την επέλεξε ως κεντρικό άξονα για την εορταστική του συλλογή. Σε συνεργασία με τον ίδιο τον Τιμ Μπάρτον για την καμπάνια, ο ισπανικός οίκος επαναπροσέγγισε τους χαρακτήρες και την ιδιαίτερα ανατρεπτική οπτική γλώσσα της ταινίας των αρχών της δεκαετίας του ’90. Μέσω αυτού του εγχειρήματος, ο οίκος Loewe αναδεικνύει την πρόθεσή του να τιμήσει τις χειροτεχνικές τεχνικές κινουμένων σχεδίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της ταινίας «The Nightmare Before Christmas».

«Η ταινία “The Nightmare Before Christmas” του Τιμ Μπάρτον, η οποία κυκλοφόρησε από τη Disney το 1993, δημιουργήθηκε με τη χρήση της τεχνικής stop-motion, αξιοποιώντας χειροποίητες, αρθρωτές μαριονέτες και περίτεχνα κατασκευασμένα μικροσκοπικά σκηνικά», αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης του οίκου. Στο πλαίσιο αυτής της δημιουργικής διαδικασίας, «οι χαρακτήρες της ταινίας ξεκίνησαν ως σκίτσα, για να μετατραπούν στη συνέχεια, με επίπονη εργασία, σε τρισδιάστατες μορφές, καρέ προς καρέ». Ο οίκος υπογράμμισε ότι αυτή η «σχολαστική διαδικασία» και η «ιδιαίτερη απτική της ποιότητα» συνάδουν απόλυτα με «την προσέγγιση του Loewe όσον αφορά τη δεξιοτεχνία —μια προσέγγιση που έχει τελειοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 180 ετών» της ιστορίας του ισπανικού οίκου.

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