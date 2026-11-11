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11.11.2026 12:31

Μάτι: Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο η δίκη για εγκαυματίες της φωτιάς

11.11.2026 12:31
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Για τις 10 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε από το Μονομελές Εφετείο η δίκη για εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, οι οποίοι δεν είχαν παρασταθεί στην κύρια δίκη για την εκατόμβη νεκρών.

Η δίκη αφορά 12 εγκαυματίες, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο θυμάτων που είχε καταρτιστεί μετά την πυρκαγιά.

Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να καταστεί αμετάκλητη η πρόσφατη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για τα ελαφρυντικά που ζητούν τρεις εκ των καταδικασθέντων της κύριας δίκης για το Μάτι.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου αντιμέτωποι με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης από συγκλίνουσα αμέλεια υπόχρεων κατά συρροή, κάθονται τα 21 πρόσωπα που παραπέμφθηκαν στην πρώτη δίκη, μεταξύ των οποίων και εκείνοι που έχουν αμετάκλητα αθωωθεί για τους θανάτους 104 ανθρώπων και τους σοβαρούς τραυματισμούς δεκάδων άλλων.

Στο εδώλιο κάθονται οι τότε επικεφαλής και στελέχη της Πυροσβεστικής, ο τότε γγ Πολιτικής Προστασίας, η τότε περιφερειάρχης Αττικής, οι δήμαρχοι της περιοχής κατά τον επίμαχο χρόνο, καθώς και ο κάτοικος Πεντέλης που έχει καταδικαστεί για την έναρξη της ολέθριας πυρκαγιάς.

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