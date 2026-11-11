Νέα αγωγή κατά της Κάιλι Τζένερ: Πρώην οικιακή βοηθός την κατηγορεί ότι την άφησαν κλειδωμένη σε ντουλάπα για πάνω από μία ώρα

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Αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται η Κάιλι Τζένερ έπειτα από αγωγή που κατέθεση η πρώην οικιακή βοηθός της, καταγγέλλοντας περιστατικά κακομεταχείρισης και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εργασίας της στην κατοικία της επιχειρηματία στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, η Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια υποστηρίζει ότι κάποια στιγμή κλειδώθηκε μέσα σε ντουλάπα και παρέμεινε εκεί για περισσότερο από μία ώρα, ενώ όπως αναφέρει στην αγωγή, όταν κάλεσε για βοήθεια, ενώ είχε υποστεί κρίση πανικού, ο προϊστάμενός της την κορόιδευε και γελούσε εις βάρος της. Τελικά, κάποιος άνοιξε την πόρτα και τη βοήθησε να βγει, όπως περιγράφει.

Η πρώην εργαζόμενη ισχυρίζεται ακόμη ότι τον Οκτώβριο του 2025, δέχτηκε δάγκωμα από σκύλο, την ώρα που καθάριζε το σπιτάκι του, ενώ σε άλλο περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια, τραυματίστηκε όταν ένα δοχείο με σπρέι πιπεριού ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό του να εκτοξευτεί στο πρόσωπό της, ενώ τακτοποιούσε ένα συρτάρι.

Kylie Jenner Sued by Former Housekeeper Over Alleged Dog Bite, Workplace Abuse https://t.co/n28pJIs2fd — TMZ (@TMZ) November 11, 2026

Στην αγωγή αναφέρεται επίσης ότι, παρά τους τραυματισμούς της, τής ανέθεταν σωματικά απαιτητικές εργασίες, χωρις να λαμβάνει την προβλεπόμενη αμοιβή για τις υπερωρίες της ούτε και αποζημίωση για τις μετακινήσεις της ανάμεσα στις κατοικίες της Τζένερ.

Η Αμάγια υποστηρίζει, επίσης, ότι απολύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, λίγο αφότου έθεσε ερωτήματα σχετικά με το γεγονός ότι άλλη οικιακή βοηθός πληρωνόταν επιπλέον για τα έξοδα μετακίνησης, ενώ η ίδια όχι.

Από την πλευρά της Τζένερ, ο δικηγόρος της, Μάικλ Ρόουντς, απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά αγωγών που έχουν κατατεθεί από τον ίδιο δικηγόρο εκ μέρους πρώην εργαζομένων της επιχειρηματία.

«Αυτές οι τελευταίες υποθέσεις κατατίθενται από τον ίδιο δικηγόρο που είχε προηγουμένως υποβάλει καταγγελίες εκ μέρους πρώην εργαζομένων στο προσωπικό της Κάιλι. Είναι σαφές ότι αυτός ο δικηγόρος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητα για να αποσπάσει ένα αδικαιολόγητο οικονομικό όφελος. Δεν πρόκειται να εκφοβιστούμε ώστε να το κάνουμε αυτό. Ως εκ τούτου, θα υπερασπιστούμε σθεναρά αυτές τις αβάσιμες υποθέσεις και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη δική μας πλευρά της ιστορίας» δήλωσε στο TMZ.

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