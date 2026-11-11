Ελληνοτουρκικά: Ο Μητσοτάκης φέρνει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ τουρκολιβυκό μνημόνιο και καλώδιο

Takeaways by to pontiki AI Το παράνομο μνημόνιο θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης προκαλεί έντονες αντιδράσεις από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει το ζήτημα της τουρκικής συμφωνίας κατά την άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.

Η ελληνική κυβέρνηση προειδοποιεί ότι οι τουρκικές αξιώσεις ενδέχεται να παρεμποδίσουν στρατηγικά ενεργειακά έργα, όπως το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετές χώρες της περιοχής έχουν απορρίψει τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την άκυρη και αντίθετη προς το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να ζητήσει ευρωπαϊκές κυρώσεις σε περίπτωση κλιμάκωσης.

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Το παράνομο μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας έχει εξοργίσει την Ελλάδα, έχει ενοχλήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδέχεται να παρεισφύσει στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ την Παρασκευή.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το POLITICO, θα θέσει το ζήτημα κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στο Δουβλίνο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο στην Αθήνα που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η σύνοδος κορυφής αναμένεται να επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και την Ουκρανία. Η διαμάχη επικεντρώνεται στο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης που διεκδικεί έναν διάδρομο στην ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – ύδατα τα οποία, σύμφωνα με την Αθήνα, εμπίπτουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της και όπου η ΕΕ έχει υποστηρίξει έργα ενέργειας και συνδεσιμότητας.

«Η Ελλάδα έχει δηλώσει ρητά… ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε κλιμάκωσης, θα ζητήσει κυρώσεις και υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παρά το γεγονός ότι είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν διαφωνήσει σχετικά με τα θαλάσσια όρια και τις διεκδικήσεις επί των υφαλοκρηπίδων τους. Η Αθήνα φοβάται ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να επικαλεστεί τη συμφωνία με τη Λιβύη για να αμφισβητήσει την υπεράκτια εξερεύνηση νότια της Κρήτης και το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο, μετατρέποντας και τα δύο έργα σε εστίες έντασης.

Απόρριψη

Η Τουρκία υπέγραψε τη συμφωνία το 2019 με την υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Λιβύης στην Τρίπολη, η οποία επικυρώθηκε ομόφωνα από τις αντίπαλες αρχές στην ανατολική Λιβύη στις 20 Οκτωβρίου. Η ΕΕ αντέδρασε αμέσως. «Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη», ανέφερε κοινή δήλωση που εκδόθηκε στις 20 Οκτωβρίου από τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου.

Η Αίγυπτος απέρριψε επίσης τη συμφωνία για τα σύνορα, όπως έκαναν και το Μπαχρέιν, η Κύπρος (η οποία έχει τις δικές της ξεχωριστές διαφορές με την Τουρκία σχετικά με την κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού από την Άγκυρα από τη δεκαετία του 1970), το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι υιοθέτησαν τις, όπως τις χαρακτήρισε, «μαξιμαλιστικές και παράνομες» θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίες ήταν «αποκομμένες από την πραγματικότητα». «Περιμένουμε από αυτούς να σεβαστούν την κοινή βούληση της χώρας μας και της Λιβύης», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα, και η Αθήνα ασκεί πλέον πίεση προς τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ για την ανάληψη πιο αποφασιστικών ενεργειών. «Δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια διαγώνια οριοθέτηση», δήλωσε στη Νέα Υόρκη, κρατώντας έναν χάρτη για να απεικονίσει τη θέση της Ελλάδας. «Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί… και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη». Η οριοθέτηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής της Τουρκίας που αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της κυριαρχίας της επί των παράκτιων περιοχών. Η Άγκυρα στοχεύει να κωδικοποιήσει αυτό που αποκαλεί «δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας» έως το τέλος του έτους.

Χάσμα και για το καλώδιο

Η Ελλάδα και η Κύπρος προειδοποιούν ότι οι αξιώσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίσουν στρατηγικά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τελευταία έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη στασιμότητα της πορείας της Τουρκίας προς την ένταξη στην ΕΕ αναφερόταν συγκεκριμένα στη συνεχιζόμενη παρεμπόδιση από την Άγκυρα της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας αξίας 1,9 δισ. ευρώ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Το έργο διακόπηκε το 2024 εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Πριν από τρεις μήνες, η γαλλική εταιρεία Meridiam έγινε ο κύριος μέτοχος του έργου.

Χθες το απόγευμα, το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από το Ηράκλειο, για να ξεκινήσει τις εργασίες στο έργο. Ο Γεραπετρίτης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι η Αθήνα προετοιμάζεται για μια τουρκική αντίδραση. Η ένταση σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα και το ενεργειακό έργο έρχεται σε μια στιγμή που οι ήδη δύσκολες σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ – από την προστασία της αυτοκινητοβιομηχανίας έως τον ρόλο της Άγκυρας στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας – δέχονται ακόμη μεγαλύτερη πίεση, όπως σημείωσε ο αναλυτής της Carnegie Europe για την Τουρκία, Μαρκ Πιερίνι, τονίζοντας ότι «στην Ανατολική Μεσόγειο, διάφορες διαφωνίες σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα έχουν διευρύνει το χάσμα μεταξύ της Τουρκίας και των κυβερνήσεων της ΕΕ».

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