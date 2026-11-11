Bloomberg: Ένας βαρύς χειμώνας απειλεί με νέο ενεργειακό σοκ την Ευρώπη – Ανησυχία για τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου

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Τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, εάν ο χειμώνας αποδειχθεί βαρύς, επισημαίνει το Bloomberg. Ο πόλεμος στο Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξήσει την πίεση στον ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου αφήνουν την ήπειρο εκτεθειμένη.

Ανέτοιμη η Ευρώπη

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια νέα ενεργειακή κρίση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, καθώς τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου και το εκτινασσόμενο κόστος εισαγωγών απειλούν τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά.

Το Bloomberg περιγράφει μια Ευρώπη που παραμένει ανέτοιμη να αντιμετωπίσει νέο ενεργειακό σοκ.

Κυβερνήσεις, βιομηχανίες και πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δεύτερη μεγάλη ενεργειακή κρίση μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια, χωρίς να έχουν ανακάμψει πλήρως από την πρώτη, το ισχυρό ενεργειακό σοκ του 2022 που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 200% από τον Φεβρουάριο. Στα τέλη Οκτωβρίου ξεπέρασαν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με το Bloomberg. Στα πρατήρια, το ντίζελ έχει καταγράψει ιστορικό ρεκόρ τιμών, ενώ η κηροζίνη έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε τιμή.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν το κόστος των ενεργειακών εισαγωγών της Ευρώπης έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 127 δισ. ευρώ.

Χαμηλά αποθέματα

Την 1 Οκτωβρίου, οι αποθήκες φυσικού αερίου στην ΕΕ ήταν γεμάτες κατά 72%, στο χαμηλότερο εποχικό επίπεδο που έχει καταγραφεί. Η πληρότητα βρισκόταν περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον πρόσφατο μέσο όρο και αισθητά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό στόχο του 90%.

Σενάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSOG) προβλέπει ότι, εάν ο χειμώνας είναι ψυχρότερος από το αναμενόμενο και η παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παραμείνει περιορισμένη, η Ευρώπη θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη χειμερινή περίοδο με πληρότητα αποθηκών μόλις 10%.

Για την αποφυγή αυτού του ενδεχομένου, θα χρειαζόταν να ζητηθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15%. Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, δεν αποκλείεται τα αποθέματα να εξαντληθούν έως τον Μάρτιο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι η ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων το καλοκαίρι του 2027 ενδέχεται να παρατείνει την πίεση στις αγορές.

Τα μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν γενικά ήπιο χειμώνα, χωρίς όμως να αποκλείουν ψυχρά κύματα τον Δεκέμβριο και τους επόμενους μήνες. Εάν επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες και στην Ασία, ο ανταγωνισμός για τα διαθέσιμα φορτία LNG θα μπορούσε να ενταθεί, οδηγώντας σε νέες αυξήσεις τιμών.

Σχεδόν 35 δισ. ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ενισχύσει σημαντικά τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου Bruegel που επικαλείται το Bloomberg, τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης προσεγγίζουν τα 35 δισ. ευρώ.

Περίπου το 1/3 της συνολικής δαπάνης αναλογεί στην Ισπανία, η οποία έχει διαθέσει από τον Μάρτιο 12 δισ. ευρώ για να περιορίσει τις επιπτώσεις στους ενεργειακούς λογαριασμούς.

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση Μακρόν επιλέγει πιο περιορισμένη και στοχευμένη στήριξη σε σύγκριση με το 2022, όταν είχε διαθέσει περίπου 70 δισ. ευρώ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η επιλογή αυτή προκαλεί αντιδράσεις, ενόψει και των προεδρικών εκλογών του Απριλίου.

Η Ιταλία είναι ακόμη περισσότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές, καλύπτοντας από το εξωτερικό περίπου τα τρία τέταρτα των ενεργειακών αναγκών της.

Το Κατάρ έχει παρατείνει έως το τέλος του έτους την κατάσταση ανωτέρας βίας στις παραδόσεις LNG προς την Edison, με αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει χάσει 35 φορτία μέσα στη χρονιά. Επιπλέον, περίπου το 60% των ιταλικών εισαγωγών ντίζελ προέρχεται από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η πίεση στη βιομηχανία

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στο υψηλό ενεργειακό κόστος είναι κλάδοι όπως η χημική βιομηχανία, τα λιπάσματα, η χαλυβουργία, οι κατασκευές και οι μεταφορές.

Στην Πολωνία, η βιομηχανία λιπασμάτων ζητά κυβερνητική παρέμβαση. Η νορβηγική Yara International, με 21 εργοστάσια στην Ευρώπη, προειδοποιεί ότι, εάν οι τιμές φυσικού αερίου παραμείνουν υψηλές, η αύξηση του ενεργειακού της κόστους το τελευταίο τρίμηνο του 2026 θα αντιστοιχεί σε 450 εκατ. δολάρια σε ετήσια βάση.

Στη Γερμανία, η εταιρεία πορσελάνης Kahla Porzellan θα σταματήσει τη λειτουργία της στο τέλος του έτους, έπειτα από 182 χρόνια δραστηριότητας. Οι μηνιαίοι λογαριασμοί φυσικού αερίου έφτασαν πρόσφατα έως τα 180.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στο 70% των λειτουργικών δαπανών της. Το κλείσιμο θα σημάνει την απώλεια περίπου 100 θέσεων εργασίας.

Στην Ελλάδα αναφέρεται το Bloomberg μέσα από τις επισημάνσεις του Νίκου Κεραμμίδα, γενικού διευθυντή ευρωπαϊκών υποθέσεων της Metlen Energy & Metals. Η εταιρεία λειτουργεί τη μοναδική πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής αλουμινίου στην ΕΕ.

Ο Νίκος Κεραμμίδας ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετώπιζε προβλήματα ανταγωνιστικότητας εξαιτίας του ενεργειακού κόστους ήδη πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά είναι δύσκολο να αποκλειστούν νέα λουκέτα στην Ευρώπη.

Το ρωσικό LNG και οι εναλλακτικές

Πρόσθετη δυσκολία αποτελεί η πλήρης απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG από την 1 Ιανουαρίου 2027. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, η απώλεια αυτών των προμηθειών εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί περίπου στο 15% του συνολικού εφοδιασμού της ΕΕ, ποσότητα ισοδύναμη με ένα φορτίο LNG κάθε δύο ημέρες.

Η Ευρώπη θα χρειαστεί να εξασφαλίσει εναλλακτικές προμήθειες από τη διεθνή αγορά, την ώρα που η εξάρτησή της από το αμερικανικό φυσικό αέριο ήδη αυξάνεται. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η ΕΕ επενδύει στην ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ηλεκτροδότηση, με στόχο να περιορίσει την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

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