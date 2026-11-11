Συναγερμός στην Ευρώπη: Απειλές για βόμβα σε σχολεία σε Ιταλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία – Στο «στόχαστρο» και η Μελόνι

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Συναγερμό στις Αρχές προκάλεσαν οι απειλές για βόμβες σε σχολεία σε Ιταλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 300 σχολεία εκκενώθηκαν, καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας της χώρας έλαβαν απειλητικά μηνύματα για βόμβα.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, εκατοντάδες σχολικές μονάδες, από τον Βορρά μέχρι τον Νότο, έγιναν αποδέκτες απειλητικού email λίγο πριν από τις 10 το πρωί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, ενώ το μήνυμα απειλούσε και την Τζόρτζια Μελόνι.

Μελόνι: «Μεγάλη η προσοχή στους συναγερμούς για βόμβες, δεν προκύπτει κάποιος κίνδυνος»

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις πολυάριθμες αναφορές για απειλές τοποθέτησης βομβών σε σχολικά ιδρύματα», ανέφερε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι θεσμικοί φορείς, σε όλα τα επίπεδα, καταβάλλουν προσπάθειες για την παρακολούθηση της κατάστασης και την καθησύχαση των πολιτών, των οικογενειών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Μέχρι στιγμής, από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει την ύπαρξη συγκεκριμένου κινδύνου. Οι αναφορές φαίνεται, αντίθετα, να συνδέονται με μια στρατηγική που αποσκοπεί στην πρόκληση συναγερμού και ανησυχίας, για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες έρευνες».

Σε αρκετά σχολεία διακόπηκαν τα μαθήματα και εκατοντάδες μαθητές απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις αίθουσες, ενώ πυροτεχνουργοί και αστυνομικοί ξεκίνησαν ελέγχους στα κτίρια.

🔵 "Siamo venuti per annientarvi", si legge nella mail inviata a centinaia di scuole italiane interessate questa mattina dagli allarmi bomba. In corso evacuazioni e bonifiche in tutti gli istituti. Nel video alcuni studenti di Brescia https://t.co/mRU7MGN1CC November 11, 2026

«Ήρθαμε να σας εξοντώσουμε» – Απειλές και για τη Μελόνι

Το μήνυμα, το οποίο έφτασε ταυτόχρονα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων, περιείχε ακραίες απειλές κατά των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γενικότερα των Ιταλών πολιτών.

«Ήρθαμε να σας εξοντώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αποστολέας, υποστηρίζοντας ότι είχε τοποθετήσει ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε πλαστική σακούλα σε σχολικό κτίριο, ο οποίος θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Στο ίδιο μήνυμα διατυπωνόταν απειλή ακόμη και κατά της πρωθυπουργού της Ιταλίας, με τον αποστολέα να ισχυρίζεται ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα στον κινητήρα του αυτοκινήτου της.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Allarme bomba in decine di scuole italiane. L’allarme è scattato da una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell’ordine. https://t.co/NyEaHoQJJp — Tg1 (@Tg1Rai) November 11, 2026

Ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές

Τα απειλητικά μηνύματα έφεραν την υπογραφή «Mikhail Andropov», ενός προσώπου που αυτοπαρουσιάζεται ως ηγέτης του λεγόμενου «Vilayat του Misoginistan».

Όπως επισημαίνει η La Repubblica, το ίδιο όνομα είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες και σε απειλητικά μηνύματα προς ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς, στα οποία ο αποστολέας αναλάμβανε την ευθύνη για συναγερμούς περί βομβών σε δεκάδες αεροπορικές πτήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το email προς τα ιταλικά σχολεία φαίνεται να προήλθε από ηλεκτρονική διεύθυνση που ανήκει στο πανεπιστήμιο Dayeh, στην περιοχή Changhua της Ταϊβάν.

Ωστόσο, η προέλευση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης δεν αποδεικνύει και την πραγματική ταυτότητα ή γεωγραφική θέση του αποστολέα.

Εκκενώσεις από τη Ρώμη μέχρι το Μιλάνο

Σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, τα απειλητικά μηνύματα έφτασαν σε σχολεία της Ρώμης και της ευρύτερης περιοχής της, σε σχολεία της Καμπανίας, της Λομβαρδίας και του του Βένετο.

Αντίστοιχες απειλές καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Τορίνο, το Παλέρμο, η Φλωρεντία, το Μπάρι και το Κάλιαρι.

Σε σχολικά συγκροτήματα της Ρώμης, του Μιλάνου, της Νάπολης και της Μπολόνιας ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, με τους μαθητές να οδηγούνται σε προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης εκτός των σχολικών κτιρίων.

Ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό La7 ότι 300 σχολεία επηρεάστηκαν από τις ειδοποιήσεις για βόμβα, προσθέτοντας ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί.

Στο μικροσκόπιο η πιθανότητα οργανωμένης διαδικτυακής επίθεσης

Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις, πυροτεχνουργοί και η ιταλική Αστυνομία Ταχυδρομείων και Επικοινωνιών (Polizia Postale), η οποία είναι αρμόδια και για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα τα μαζικά μηνύματα να αποτελούν μέρος συντονισμένης επιχείρησης πρόκλησης πανικού, με χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής πλαστοπροσωπίας (spoofing), που επιτρέπουν την παραποίηση στοιχείων του αποστολέα.

Το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων στην Ιταλία, καθώς οι αρχές καλούνται να διερευνήσουν εάν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού που στοχεύει στην πρόκληση αναστάτωσης και στη μαζική κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας.

Απειλές και στη Σκωτία – Φάρσες τα θεωρεί η αστυνομία

Την ίδια ώρα, απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βόμβας στάλθηκαν και σε αρκετά σχολεία στη Σκωτία, στη Βόρεια Ιρλανδία και σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα μηνύματα αυτά αξιολογήθηκαν άμεσα και αντιμετωπίζονται ως φάρσες. Από τις αστυνομικές έρευνες δεν έχει προκύψει τίποτα κάτι να υποδηλώνει πως αποτελούν πραγματική και αξιόπιστη απειλή ή ότι υφίσταται οποιαδήποτε ευρύτερη απειλή για το κοινό.

«Κατανοούμε πόση αναστάτωση μπορεί να προκαλέσουν μηνύματα τέτοιου είδους για τους μαθητές, τους γονείς, τους κηδεμόνες και το προσωπικό των σχολείων, καθώς και την ανησυχία που εύλογα μπορούν να προκαλέσουν.

» Η συμβουλή μας είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να εκκενωθούν τα σχολεία ή να παραμείνουν τα παιδιά μακριά από την εκπαιδευτική διαδικασία αποκλειστικά και μόνο λόγω του περιεχομένου των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τα μηνύματα έχουν αποσταλεί μαζικά σε λίστες παραληπτών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία, και η εκτίμησή μας εξακολουθεί να είναι ότι δεν συνιστούν αξιόπιστη απειλή.

Η Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Απάτης της Αστυνομίας της Σκωτίας (Police Scotland) διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για να εξακριβώσει την προέλευση των μηνυμάτων, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν να βρίσκονται σε επικοινωνία και συνεργασία με τις διωκτικές αρχές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς».

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