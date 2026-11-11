Χατζηδάκης: Ο Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τις επόμενες ημέρες τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο

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Για την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για το καλώδιο Ελλάδας -Κύπρου, αλλά και τα αιτήματα των κομμάτων για ενημέρωση, απάντησε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Από το 2019 έχουμε βαρεθεί την αντιπολίτευση που βλέπει παντού εθνικές ήττες» σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με αφορμή τα σχόλια της αντιπολίτευσης για την υπόθεση.

«Κάπου ώπα! Η χώρα δεν υπάρχει λόγος να αυτοθυματοποιείται. Ήταν εθνική ήττα η συμφωνία, δύο φορές, με τη Γαλλία για ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής; Είναι ήττα το γεγονός ότι έχουμε ενισχύσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και έχουμε συμφωνήσει να πάρουμε F-35 τα οποία ζητά η Τουρκία αλλά έχει αρνητική απάντηση; Σκεφτείτε να ήταν ανάποδα τα πράγματα! Ήταν φιάσκο η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία; Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο; Τα οικολογικά πάρκα; Το γεγονός ότι θα κάνει έρευνες η Chevron στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο καταδίκασε από την πρώτη στιγμή η ΕΕ; Η γεώτρηση της Exxon δυτικά της Κέρκυρας που θα γίνει τον Απρίλιο; Είναι φιάσκο ο κάθετος διάδρομος;», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε επίσης ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης «θα ενημερώσει τις επόμενες ημέρες» τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του καλωδίου.

«Αυτό που θα μετρήσει στο τέλος είναι το καλώδιο αυτό καθ’ αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα μετράει», τόνισε.

Δούρου: Τώρα σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής

Την ίδια στιγμή, στην ομιλία της στην ολομέλεια, η Ρένα Δούρου, ζήτησε για το θέμα σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.

«Με δεδομένο ότι από τις 26 Μαΐου έχει να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, ζητάμε άμεση σύγκληση Συμβουλίου Αρχηγών για αξιόπιστη ενημέρωση, όπως έχει χρέος να πράξει η κυβέρνηση και όχι να διαβάζουμε από τα φύλλα της εφημερίδος τις αντιφάσεις του αρμόδιου Υπουργού Εξωτερικών που μια “είμαστε χώρα ισχύος”, μία είμαστε “μικρομεσαία”, μια η “κατάσταση είναι δύσκολη”. Ας πράξετε τουλάχιστον αυτό το ελάχιστο: Τώρα σύγκληση του Συμβουλίου» ανέφερε.

«Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ανακαλύψαμε όψιμα ή με όρους επικοινωνίας τη σημασία για τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι εδώ και επτά χρόνια, από τότε που η κυβέρνηση έκοψε βίαια το νήμα της πολυδιάστατης ενεργητικής πολιτικής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα -μετά λόγου γνώσεως επιλέγω τα ουσιαστικά και τους επιθετικούς προσδιορισμούς- βαδίζει χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας» πρόσθεσε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Καταλήγοντας τόνισε: «Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης έχετε την υποχρέωση να πάψετε να επιμένετε παραπλανητικά στο ότι η ενημέρωση της Τουρκίας ήταν καθαρά θέμα τεχνικού χαρακτήρα”. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, η προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, που ασκούνται σε πλήρη αδιαφάνεια από τρίτο κράτος που κάνει διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της χώρας, είναι κάτι για το οποίο θα απαντήσετε; Για να μην πω ότι πρέπει να απολογηθείτε».

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