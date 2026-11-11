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11.11.2026 13:37

Δήμητρα Παπαδήμα για τις αισθητικές επεμβάσεις: «Για μένα είναι σίχαμα – Είναι όλες καρμπόν, ίδιες» (Video)

11.11.2026 13:37
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Την αντίθεσή της με τις αισθητικές επεμβάσεις που πολλές νέες γυναίκες επιλέγουν να κάνουν εξέφρασε η Δήμητρα Παπαδήμα, σχολιάζοντας πως καταλήγουν να έχουν όλες την ίδια εμφάνιση.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η ηθοποιός τόνισε ότι αν και αναγνωρίζει ότι πίσω από αυτές τις επιλογές μπορεί να κρύβονται ανασφάλειες, η ίδια δεν βλέπει τίποτα ωραίο σε αυτό, ενώ έκανε λόγο για ματαιοδοξία.

«Για μένα είναι σίχαμα. Καταλαβαίνω βέβαια την ανασφάλεια, βλέπω όλα τα κορίτσια με χείλια, στήθος και τους ποπούς το καλοκαίρι με το μαγιό το… Δεν βλέπω το ωραίο του πράγματος. Είναι όλες καρμπόν, ίδιες. Νομίζω ότι η φύση είναι λίγο άδικη με τη γυναίκα, γιατί όταν μεγαλώνει, μεγαλώνει λίγο άσχημα. Βλέπεις τον Ρίτσαρντ Γκρι, τον Ρόμπερτ Ντενίρο, 83 ετών, τον είδα και λέω: “τι άντρακλας είναι αυτός;” Ανέκαθεν μου άρεσε βέβαια. Εγώ μεγάλωσα πια, τα βλέπω με άλλο μάτι» ανέφερε, αρχικά.

Όταν ρωτήθηκε αν η ίδια καταφεύγει σε κάποια αισθητική παρέμβαση για να περιποιείται την εμφάνισή της, αποκάλυψε ότι κάνει περιστασιακά botox, κυρίως όταν πρόκειται να συμμετάσχει σε κάποια παράσταση.

«Εγώ κάνω, όταν είναι να παίξω. Κάνω πού και πού ένα botox, κάθε δύο χρόνια. Το θεωρώ εντελώς μάταιο. Πάω στον γιατρό και του λέω: “Τι ήρθα να κάνω εγώ εδώ πέρα” και μου απαντάει: “Έλα τώρα, μίας και ήρθες”. Αλλά, ας κάνω και κάτι για μένα, έχω να πάω στο κομμωτήριο πάνω από 2 χρόνια, μόνη μου τα βάφω για τις άσπρες τρίχες» τόνισε.

Κλείνοντας, η Δήμητρα Παπαδήμα υποστήριξε ότι η ζωή χρειάζεται απλότητα και κατανόηση, ενώ αναφερόμενη στην αρνητική εμπειρία που, όπως είπε, έχει βιώσει από ανθρώπους του επαγγελματικού της χώρου.

«Η ζωή είναι πολύ απλή. Λίγη κατανόηση θέλει και το λέω εγώ που σιχαίνομαι τους ανθρώπους του χώρου μου, αυτούς που έχουν τη δύναμη, γιατί μου έχουν φερθεί θεόσκατα. Παρ’ όλα αυτά έχω φτάσει σε μία ηλικία και τους κατανοώ, είναι βλάκες, τι να κάνουμε; Δεν γεννηθήκαμε όλοι έξυπνοι» κατέληξε.

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