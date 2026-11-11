Συμφωνία ορόσημο μεταξύ Disney+ και Channel 4 – Η πλατφόρμα θα ανεβάσει το γραμμικό κανάλι

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Η Disney και το Channel 4 προχώρησαν σε μια συμφωνία-ορόσημο για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για πρώτη φορά στα τηλεοπτικά χρονικά του Η.Β., το περιεχόμενο γραμμικού τηλεοπτικού σταθμού -εν προκειμένω του Channel 4- θα μεταδίδεται από ιντερνετική συνδρομητική υπηρεσία streaming, συγκεκριμένα από το Disney+.

Δημοφιλείς εκπομπές του Channel 4, όπως το «Celebrity SAS: Who Dares Wins», καθώς και η πολυαναμενόμενη νέα σειρά «Maya» με τη Μπέλα Ράμσει, θα είναι διαθέσιμες στο Disney+ σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία από τις αρχές του επόμενου έτους.

Today Channel 4 and The Walt Disney Company have announced a landmark new partnership that will bring a Channel 4-branded service to Disney+ customers in the UK and Ireland from early 2027. pic.twitter.com/ENTd7j857E — Channel 4 Press (@C4Press) October 27, 2026

Η συμφωνία αποτελεί έναν ακόμη δείκτη για την εξέλιξη των πραγμάτων στον τηλεοπτικό κλάδο και στον ευρύτερο οπτικοακουστικό χώρο και τα ΜΜΕ.

Ο γενικός διευθυντής της Disney+ για την περιοχή EMΑA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), Καρλ Χόλμς, δήλωσε στο Deadline ότι θα υπάρχει ένας «σταθερός ρυθμός ανανέωσης με νέες παραγωγές του Channel 4 που θα εντάσσονται στην πλατφόρμα», χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των τίτλων.

Disney and Channel 4 have struck a landmark UK content deal that will also see the Channel 4 linear network become available on Disney+, a UK first https://t.co/Yxk1cZqCTM October 27, 2026

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες αυτού του είδους στην ιστορία της βρετανικής τηλεόρασης, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα εθνικής εμβέλειας παραδοσιακό κανάλι ελεύθερης λήψης, του Ηνωμένου Βασιλείου ενσωματώνεται σε μια παγκόσμια συνδρομητική πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου, διαρκούς ροής.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Channel 4, Πρίγια Ντόγκρα, και ο Καρλ Χολμς της Disney+ τόνισαν ότι τα δυο Μέσα θα λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν θα ανταγωνίζονται ευθέως, καθώς δεν παρουσιάζουν μεγάλη επικάλυψη στο κοινό που απευθύνεται το καθένα.

Η Ντόγκρα επεσήμανε ότι οι τηλεθεατές αναπτύσσουν πλέον συνήθειες σε διαφορετικά περιβάλλοντα και χρησιμοποιούν ποικίλες υπηρεσίες για να ανακαλύψουν περιεχόμενο. Στόχος του Channel 4 είναι να έχει παρουσία παντού όπου βρίσκεται το κοινό.

Για τον Χολμς, η τηλεθέαση στο Disney+ στρέφεται σαφώς σε νεότερες ηλικίες σε σχέση με τους παραδοσιακούς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Ενδεικτικά, το 40% της τηλεθέασης της πλατφόρμας τον τελευταίο χρόνο προήλθε από τις ηλικίες 16-34 ετών.

Υποστηρίζεται δε ότι η Disney+ δεν επιδιώκει να ανταγωνιστεί τα ελεύθερα κανάλια, αλλά να τα βοηθήσει να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο και νεανικότερο κοινό.

Από τις αρχές του επόμενου έτους, οι συνδρομητές του Disney+ στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία θα μπορούν να παρακολουθούν σειρές την ίδια μέρα που προβάλλονται την ίδια ημέρα στα Channel 4, καθώς και εκατοντάδες ώρες περιεχομένου κατά παραγγελία, όπως το «Tip Toe» του Ράσελ Τ. Ντέιβις και το «Big Mood» της Νίκολα Κόκλαν. Επιπλέον, για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το γραμμικό κανάλι του Channel 4 θα είναι επίσης διαθέσιμο στο σύνολό του στο Disney+.

Η είδηση έρχεται περισσότερο από ένα χρόνο αφότου το Disney+ έθεσε σε εφαρμογή μια στρατηγική συνεργασίας με ευρωπαϊκά δίκτυα, συνάπτοντας συμφωνία ανταλλαγής περιεχομένου με το ITV, χάρη στην οποία σειρές όπως το «The Bear» και το «The Kardashians» μεταφέρθηκαν στο ITVX, ενώ το «Love Island» και το «Mr Bates vs the Post Office» πήραν την αντίθετη κατεύθυνση. Ακολουθησαν συμφωνίες της Disney με δίκτυα όπως το γερμανικό ZDF και το ισπανικό Atresmedia.

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