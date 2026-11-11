«The goop Guide»: Η Gwyneth Paltrow εγκαινιάζει ένα νέο podcast για το goop (videos)

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Η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) εγκαινιάζει ένα νέο podcast για το goop.

H ηθοποιός και επιχειρηματίας ανακοίνωσε ότι ένα νέο εβδομαδιαίο βίντεο-podcast, με τίτλο «The goop Guide», θα κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Spotify και το Netflix.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, το εγχείρημα θα μεταφέρει το κοινό «στον κόσμο της Γκουίνεθ, μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις με φίλους, ειδικούς και ανθρώπους που η ίδια θαυμάζει, εξερευνώντας θέματα που συνδέονται με την ευεξία και τις σχέσεις, μέχρι το φαγητό, τον πολιτισμό και πολλά άλλα».

Κάθε εβδομάδα, η Πάλτροου θα υποδέχεται «κάποιον από τον κύκλο της, για να καθοδηγήσει το κοινό σχετικά με το πώς να υιοθετήσει τη φιλοσοφία του goop, με όλους τους τρόπους που αυτή μπορεί να ερμηνευθεί». Μεταξύ των καλεσμένων αυτής της σεζόν περιλαμβάνονται οι Ζόι Σαλντάνια (Zoe Saldaña), Κε Χούι Κουάν (Ke Huy Quan) και Ρικ Ρούμπιν (Rick Rubin).

Η Πάλτροου εξήγησε γιατί θέλησε να μοιραστεί αυτές τις συζητήσεις με ένα ευρύτερο κοινό. «Με ρωτούν για τα πάντα, όπως τι βοηθά πραγματικά στον ύπνο κατά την περιεμμηνόπαυση, πού μπορεί κανείς να φάει το καλύτερη μπριζόλα με τηγανητές πατάτες steak frites στο Παρίσι, πώς να περάσει τις γιορτές με τον πρώην του. Δεν έχω πάντα την απάντηση, αλλά σχεδόν πάντα ξέρω ποιον να καλέσω – είτε πρόκειται για κάποιον φίλο, έναν συνάδελφο ιδρυτή, έναν ειδικό ή κάποιον που θαυμάζω εδώ και χρόνια» ανέφερε.

Το «The goop Guide» αποτελεί μια νέα εκδοχή του podcast «Goop», το οποίο η Πάλτροου ξεκίνησε το 2018. Το brand της που αφορά τον τρόπο ζωής, «goop» δημιουργήθηκε το 2008.

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