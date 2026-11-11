«Πράσινο φως» από τη Βουλή για το νέο «Καραϊσκάκης» των 52.000 θέσεων – Ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση για τα +12 μέτρα ύψος

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«Πράσινο φως» για την επέκταση του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης» στις 52.000 θέσεις προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας του γηπέδου από περίπου 33.500 σε 52.000 θέσεις, με την κατασκευή νέων κερκίδων και στεγάστρου, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον 1.800 θέσεων στάθμευσης, ενώ οι απαιτούμενες εργασίες θα χρηματοδοτηθούν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει επίσης την παραχώρηση, υπό όρους, της χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης του σταδίου για 49 χρόνια, ενώ για την υλοποίηση των έργων απαιτούνται οι προβλεπόμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και οικοδομικές άδειες.

Το νομοσχέδιο, εγκρίθηκε επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία, ολοκληρώνοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία ψήφισής του.

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