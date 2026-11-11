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11.11.2026 20:00

«You’ve Got Mail»: Η θρυλική ρομαντική κομεντί αποκτά remake από τη Warner Bros

11.11.2026 20:00
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credit: Warner Bros

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Η Warner Bros. έχει στα σκαριά μία νέα εκδοχή της κλασικής ρομαντικής κομεντί του 1998 «Έχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή σας» («You’ve Got Mail»), στην οποία είχαν πρωταγωνιστήσει ο Τομ Χανκς (Tom Hanks) και η Μεγκ Ράιαν (Meg Ryan).

Σύμφωνα με το Variety, ο Τζέισον Όρλεϊ (Jason Orley) θα αναλάβει τη σκηνοθεσία, ενώ αυτή την περίοδο επεξεργάζεται το σενάριο, βασιζόμενος σε προσχέδιο των Ντέμπορα Κάπλαν (Deborah Kaplan) και Χάρι Έλφοντ (Harry Elfont). Οι παραγωγοί της αρχικής ταινίας, Νιλ Μόριτζ (Neal Moritz) και Τάνια Λάνταου (Tania Landau) επιστρέφουν στο πρότζεκτ μέσω της Original Film.

Στο φιλμ της Νόρα Έφρον (Nora Ephron), ο Χανκς υποδυόταν τον ιδιοκτήτη μιας μεγάλης αλυσίδας βιβλιοπωλείων που απειλούσε να βάλει λουκέτο στο μικρό, ανεξάρτητο κατάστημα παιδικών βιβλίων της Kathleen Kelly (Ράιαν) στη Νέα Υόρκη. Χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική ταυτότητα ο ένας του άλλου, οι δυο τους ερωτεύονται μέσα από μια ανώνυμη αλληλογραφία στο διαδίκτυο. Η ταινία ήταν εμπνευσμένη από το θεατρικό έργο «Parfumerie» του Μίκλος Λάσλο (Miklós László) του 1937, το οποίο είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο μέσα από την κλασική κομεντί του 1940 «The Shop Around the Corner», με τους Τζίμι Στιούαρτ (Jimmy Stewart) και Μάργκαρετ Σάλιβαν (Margaret Sullavan).

Το «You’ve Got Mail» κυκλοφόρησε στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 1998, σημειώνοντας μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι προϋπολογισμού μόλις 65 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με το Deadline, αποτέλεσε την τρίτη κινηματογραφική συνάντηση του Χανκς με τη Ράιαν, μετά τα «Joe Versus the Volcano» και «Sleepless in Seattle» αλλά ήταν η τελευταία τους συνεργασία με τη Νόρα Έφρον, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2012.

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