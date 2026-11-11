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11.11.2026 18:53

Πέθανε ο ρώσος πρεσβευτής στις ΗΠΑ Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ

11.11.2026 18:53
Alexander Darchiev

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα.

«Η ηγεσία και το προσωπικό του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνουν με βαθύτατη θλίψη ότι ο Αλεξάντρ Νίκιτιτς Ντάρτσιεφ, έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 66 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ είχε διατελέσει πρεσβευτής της Ρωσίας στον Καναδά από το 2014 έως το 2021.

Τον Μάρτιο του 2025, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε τον Ντάρτσιεφ – πολύπειρο διπλωμάτη, γνωστό για τα επικριτικά του σχόλια για τη Δύση – πρεσβευτή στις ΗΠΑ, προκειμένου να ηγηθεί της προσπάθειας προσέγγισης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουκρανία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

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