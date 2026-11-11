Το σκάνδαλο Nvidia αγγίζει την αυλή του Τραμπ: Ο υπουργός Εμπορίου ήξερε για την απιστία του Τζένσεν Χουάνγκ

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ...

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Όλο και πιο κοντά στον Λευκό Οίκο φθάνουν οι παρενέρεγειες του σκανδάλου της Nvidia – της απιστίας του CEO της εταιρείας με Κινέζα που αποδείχθηκε κατάσκοπος του Πεκίνου – προκαλώντας ταραχή στην αυλή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Axios, o υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ έλαβε ένα άκρως απόρρητο σημείωμα που τον προειδοποιούσε για τη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με την Άλις Χουάνγκ, η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η αποκάλυψη αυτή έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς ο Λούτνικ εποπτεύει την υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία ευαίσθητης αμερικανικής τεχνολογίας από τους αντιπάλους των ΗΠΑ. Η προειδοποίηση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο αξιολόγησε τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια, καθώς ενέκρινε την πώληση προηγμένων τσιπ της Nvidia σε οντότητες που συνδέονται με την Κίνα.

Το memo του Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέβλεψε τη σύνταξη του σημειώματος που περιγράφει λεπτομερώς τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, την οποία αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών θεωρούν πράκτορα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times. Το υπόμνημα, το οποίο βασίστηκε στην παρακολούθηση της Άλις Χουάνγκ και σε έρευνα για λαθρεμπόριο τσιπ που αφορούσε την εταιρεία της, τη Megaspeed, κυκλοφόρησε πριν από το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα στις 13–15 Μαΐου.

Ο Ρούμπιο προειδοποίησε επίσης τον Τραμπ απευθείας εν πτήσει στο Air Force One, πριν από μια στάση ανεφοδιασμού στο Άνκορατζ, όπου ο Τζένσεν Χουάνγκ εντάχθηκε στην αντιπροσωπεία. Αρχικά δεν είχε προσκληθεί να συμμετάσχει, ανέφεραν οι Times. Στις 14 Μαΐου, το Reuters ανέφερε ότι το Υπουργείο Εμπορίου είχε εγκρίνει την αγορά τσιπ H200 της Nvidia από περίπου 10 κινεζικές εταιρείες. Ορισμένες εγκρίσεις εξαγωγής είχαν εκδοθεί πριν από την προειδοποίηση. Η Nvidia αποκάλυψε τον Φεβρουάριο ότι είχε λάβει άδεια εξαγωγής για το H200, ενώ ο Χουάνγκ δήλωσε στην Ίνα Φρίντ του Axios τον Μάρτιο ότι η εταιρεία διέθετε άδειες που κάλυπταν κινεζικούς πελάτες.

Δεν είναι σαφές πώς αυτές οι εγκρίσεις μεταφράστηκαν τελικά σε πωλήσεις, καθώς η κινεζική κυβέρνηση έχει αναστείλει ορισμένες δραστηριότητες αγοράς μικροτσίπ, παρά τις εγκρίσεις των ΗΠΑ. Η Megaspeed αγόρασε μικροτσίπ της Nvidia αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι πιθανό οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών να του το είχαν δείξει, αλλά δεν το θυμόταν: «Σίγουρα, δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση».

Συνεχιζόμενη ζημιά

Η Nvidia έχει υποστεί τεράστια ζημιά από το σκάνδαλο, χάνοντας περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από τη στιγμή που οι Times δημοσίευσαν για πρώτη φορά την είδηση για τη σχέση, αν και μέρος αυτής της πτώσης οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι στις ενδιάμεσες εκλογές εκλέχθηκε ένας συντριπτικός αριθμός Δημοκρατικών που υποσχέθηκαν να επιβραδύνουν την επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Ο Χουάνγκ παραδέχτηκε την ερωτική σχέση την Κυριακή, και το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας. Το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του και δήλωσε ότι δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι διακυβεύτηκαν μυστικά εθνικής ασφάλειας.

Νέες αποκαλύψεις συνεχίζουν να βγαίνουν σχεδόν καθημερινά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε την απιστία του CEO της Nvidia. Βουλευτές και από τα δύο κόμματα έχουν υποσχεθεί έρευνες και έχουν ζητήσει περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης του Τζένσεν Χουάνγκ κεκλεισμένων των θυρών την επόμενη εβδομάδα. Κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν επίσης ζητήσει εξηγήσεις από τον Λούτνικ σχετικά με τις εγκρίσεις της κυβέρνησης για την πώληση μικροτσίπ, «συμπεριλαμβανομένων εταιρειών με ανησυχητικούς δεσμούς με την Κίνα και εν μέσω ανησυχητικών αναφορών για πιθανές συνδέσεις των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ».

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