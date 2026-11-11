Κύπρος: Πρόστιμο 10.000 ευρώ σε δικηγόρο για σεξιστικό σχόλιο σε βάρος μαθήτριας – «Είπα την αλήθεια»

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Πρόστιμο €10.000 και επίπληξη επέβαλε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε δικηγόρο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξιστικό σχόλιο σε βάρος μαθήτριας που συμμετείχε σε δημόσια εκδήλωση στην Πάφο.

Η υπόθεση χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ο δικηγόρος, υπό τη θεσμική του ιδιότητα ως εκπρόσωπος τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, παρακολούθησε τα εγκαίνια του νέου κτιρίου της Σχολικής Εφορείας Πάφου.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές του Μουσικού Λυκείου, οι οποίοι ερμήνευσαν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Ο δικηγόρος…. ενοχλήθηκε από την εμφάνιση μιας μαθήτριας και εξέφρασε την αντίθεσή του μέσω Facebook, σχολιάζοντας το εσώρουχό της κοπέλας.

Στην ανάρτησή του, στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, ο δικηγόρος ανέφερε ότι η μαθήτρια εμφανίστηκε στην εκδήλωση φορώντας λευκό φόρεμα, μέσα από το οποίο, κατά τον ίδιο, διακρινόταν το εσώρουχό της.

Μάλιστα, διερωτήθηκε γιατί κανείς από τους υπευθύνους δεν της υπέδειξε ότι η εμφάνισή της ήταν «ακατάλληλη» για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η ανάρτησή του:

«Πραγματικά είναι κάποια πράγματα που με ενοχλούν. Απόψε στην Πάφο, σε εκδήλωση που έγινε για τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Εφορείας Πάφου, στην παρουσία του μητροπολίτη Πάφου, του δημάρχου Πάφου αλλά και του υπουργού Παιδείας, με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, η κοπέλα μας ήρθε να τραγουδήσει φορώντας το στρινγκάκι της κάτω από το άσπρο της φόρεμα… Και απορώ. Αυτή αποφάσισε να έρθει όπως ήρθε. Ένα βρε, ένα (1) πλάσμα, να της πει ότι αυτή δεν είναι εμφάνιση για αυτή την εκδήλωση δεν βρέθηκε; Ούτε ένα (1); Πραγματικά έμεινα άφωνος».

Το σχόλιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο μεταξύ πολιτών όσο και στον δικηγορικό κόσμο. Ακολούθησε καταγγελία στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ενώ ο δικηγόρος μετά την παρέλευση 1-3 ημερών διέγραψε τα εν λόγω σχόλια.

«Ανάρμοστη συμπεριφορά»

Όπως αναφέρει το philenews, αρχικά, το Πειθαρχικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του τον περασμένο Σεπτέμβριο τον είχε κρίνει ένοχο και προχθές του επέβαλε ποινή, κρίνοντας ότι η πειθαρχική ευθύνη του δικηγόρου δεν περιορίζεται μόνο σε συμπεριφορά που σχετίζεται με την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων, αλλά επεκτείνεται και σε πράξεις που τείνουν να επηρεάσουν δυσμενώς το κύρος του επαγγέλματος.

«Η ανάρτηση στην οποία προέβηκε ο εγκαλούμενος δικηγόρος υπό τη θεσμική του ιδιότητα αναφερόμενος σε μαθήτρια», αναφέρεται στην απόφαση, «αποτελεί ανάρμοστη συμπεριφορά και συνιστά διαγωγή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του δικηγόρου.

Κρίνουμε ορθό να τονίσουμε την ευθύνη που φέρουν οι δικηγόροι και ιδιαίτερα, όταν τελούν υπό την ιδιότητα εκπροσώπου είτε τοπικών συλλόγων είτε άλλων θεσμοθετημένων σωμάτων του επαγγέλματος, να ενεργούν με γνώμονα τη διαφύλαξη του κύρους και την υπόληψης του επαγγέλματος αλλά και αναλογιζόμενοι το βάρος της ευθύνης τους ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης.

«Η έκφραση απόψεων», σημειώνει το Συμβούλιο, «που παραπέμπουν σε σεξιστικές συμπεριφορές και μισογυνισμό αποτελούν προσβλητικό και μειωτικό δημόσιο λόγο, δύνανται να προκαλέσουν εκφοβισμό και/ή στιγματισμό και/ή αναπαράγουν αρνητικά στερεότυπα, ιδιαίτερα όταν αφορούν και/ή απευθύνονται σε ανήλικα πρόσωπα και σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τις αρχές της τιμής και της αξιοπρέπειας του επαγγέλματος που πρέπει να τηρούν οι δικηγόροι και του καθήκοντος τους απέναντι στο κοινό τα δικαιώματα του οποίου είναι ταγμένοι να προστατεύουν και δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές».

Αναφορικά με το ύψος της ποινής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι παρήλθαν πέντε χρόνια από τη διάπραξη του πειθαρχικού αδικήματος και ιδιαίτερα το γεγονός ότι η αρχική πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του εγκαλούμενου αναστάληκε προκαλώντας καθυστέρηση για την οποία δεν ήταν υπόλογος. Λήφθηκε επίσης υπόψη ότι τώρα δεν κατέχει κανένα αξίωμα, το γεγονός ότι το αδίκημα είναι σοβαρό, καθώς και η παντελής έλλειψη μεταμέλειας, γι’ αυτό του επιβλήθηκαν οι ποινές της: (α) επίπληξης και (β) χρηματικού προστίμου €10.000.

Επικαλέστηκε την… ελευθερία του λόγου – «Είπα την αλήθεια»

Κατά την αγόρευσή του για μετριασμό της ποινής, ο εγκαλούμενος δικηγόρος, μεταξύ άλλων, όπως σημειώνεται στην απόφαση, ανέφερε τα ακόλουθα:

«Υπήρξα μάρτυρας ενός απαράδεκτου γεγονότος. Η εμφάνιση της κοπέλας ήταν απαράδεκτη. Πόσον μάλλον να τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχουν άτομα που να επικροτούν αυτού του είδους εμφανίσεις. Από την άλλη, αυτό που είπα ήταν πέρα για πέρα αληθές. Αυτό το οποίο έγραψα αφορούσε αυτούς που της επέτρεψαν να εμφανιστεί με τον τρόπο που εμφανίστηκε με ξεκάθαρο μήνυμα να λαμβάνουν μέτρα την επόμενη φορά.

Θα με τιμωρήσετε για ποιο πράγμα; Επειδή είπα την αλήθεια; Γιατί εκφράστηκα ζητώντας τον τερματισμό ενός απαράδεκτου φαινομένου; Διότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θεωρώ ότι μπαίνουμε σε πολύ – πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Και εδώ είναι που χρειάζεται να επαναλάβουμε τι σημαίνει ελευθερία του λόγου».

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