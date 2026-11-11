Άμπου Ντάμπι: Δύο ώρες κράτησε ο δεύτερος γύρος για το Ουκρανικό – «Όταν η Ευρώπη αποκτήσει συνείδηση, ίσως συμμετάσχει στις συνομιλίες», λέει η Μόσχα (videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ουκρανική αντιπροσωπεία ξεκίνησε στο Αμπού Ντάμπι συνομιλίες με τους ευρωπαίους εκπροσώπους και τους αμερικανούς απεσταλμένους μετά την ολοκλήρωση των υπό αμερικανική διαμεσολάβηση συνομιλιών με την Ρωσία, δήλωσε στο AFP πηγή της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

«Τώρα θα ξεκινήσει με τους Ευρωπαίους και τις ΗΠΑ», δήλωσε η ουκρανική πηγή προσθέτοντας ότι οι σημερινές συνομιλίες με την Ρωσία διήρκεσαν «δύο ώρες».

Επειτα από μία πρώτη ημέρα τριμερών συνομιλιών χθες που χαρακτηρίστηκαν θετικές από τις δύο εμπόλεμες πλευρές, το Κίεβο και η Μόσχα ανακοίνωσαν σήμερα περί το μεσημέρι ώρα Αμπού Ντάμπι την επανάληψη των συνομιλιών. Λιγότερο από δύο ώρες μετά, πηγές των δύο αντιπροσωπειών ανακοίνωσαν την λήξη τους.

Επρόκειτο για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των εμπολέμων από τον Φεβρουάριο. Στόχος ήταν να σημειωθεί πρόοδος προς την διευθέτηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν στο σημείο μηδέν από τουλάχιστον τον περασμένο Φεβρουάριο όταν η Ουάσινγκτον επικεντρώθηκε στον δικό της πόλεμο στο Ιράν.

Από την Κοπεγχάγη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ικανοποιημένος, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις, για μία «αλλαγή στάσης» των αμερικανών απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Η Ουάσινγκτον και το Κίεβο δήλωσαν χθες ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διευρυνθούν, σε κάποια χρονική στιγμή, για να περιλάβουν τους Ευρωπαίους. Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την συμπερίληψή τους στις συνομιλίες και τόνισε ότι δεν ήταν «απλό». Χθες, ο ουκρανός πρόεδρος κάλεσε την Ευρώπη να ορίσει εντός του Νοεμβρίου εκπρόσωπό της στις διαπραγματεύσεις.

Μέχρι τώρα, η Ρωσία προσπαθούσε να αποκλείσει την Ευρώπη από τις συνομιλίες.

Μεντίνσκι: «Δεν έχουμε λάβει ούτε μία πρόταση από την Ευρώπη, επομένως δεν είναι σαφές τι υπάρχει να συζητήσουμε»

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, δήλωσε σήμερα ότι επιτεύχθηκε αμοιβαία κατανόηση σε ορισμένα ζητήματα, ενώ σε άλλα όχι, και ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν.

Ο Μεντίνσκι, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι ένα ενδεχόμενο νέο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αποτέλεσε κεντρικό θέμα των διήμερων συνομιλιών.

«Ανταλλάξαμε απόψεις με την αμερικανική πλευρά για το ζήτημα αυτό. Σε ορισμένα σημεία καταλήξαμε σε κοινή αντίληψη, ενώ σε άλλα όχι. Και αυτή η συζήτηση, φυσικά, θα συνεχιστεί. Ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο, σύγχρονο και επικαιροποιημένο σύστημα ασφάλειας, το οποίο θα είναι δίκαιο και δεν θα θέτει καμία συγκεκριμένη χώρα σε μειονεκτική θέση», δήλωσε ο Μεντίνσκι.

Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο συμμετοχής ευρωπαϊκών χωρών σε μελλοντικές συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σαφές τι θα μπορούσαν να συζητήσουν η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένης, όπως είπε, της απουσίας προτάσεων από την ευρωπαϊκή πλευρά.

«Δεν έχουμε λάβει ούτε μία ειρηνευτική πρωτοβουλία ούτε μία συγκεκριμένη πρόταση για την ειρήνη από τις ευρωπαϊκές χώρες, επομένως δεν είναι σαφές τι υπάρχει να συζητήσουμε. Όταν καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις, τότε θα τις εξετάσουμε. Όταν η Ευρώπη ανακτήσει τη συνείδησή της, ίσως μπορέσει να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Προς το παρόν, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να διδαχθούν, για παράδειγμα, από τους αμερικανούς απεσταλμένους, όσον αφορά την κοινή λογική, τον ρεαλισμό και τη βούληση για την επίτευξη ειρήνης».

Ο Μεντίνσκι πρόσθεσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σε μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, την τελευταία σε μια μακρά σειρά αντίστοιχων ανταλλαγών. Όπως ανέφερε, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ μίλησε στους δημοσιογράφους για τη «μεγαλύτερη ανθρωπιστική απελευθέρωση αιχμαλώτων» και οι αριθμοί θα καθοριστούν αύριο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε από την Κοπεγχάγη στο θέμα της ανταλλαγής αιχμαλώτων και δήλωσε ότι επιθυμεί η επιχείρηση αυτή να περιλάβει 1.000 ή και 1.500 ανθρώπους.

«Με αυτήν την ημερήσια διάταξη θα πάνε οι Αμερικανοί στην Ρωσία», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι καμία επαφή ανάμεσα στις Μόσχα και τους ευρωπαίους εκπροσώπους δεν προβλέπεται στο Αμπού Ντάμπι και δεν σχολίασε την προοπτική διεύρυνσης του διαπραγματευτικού σχήματος.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε παράλληλα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανοικτός σε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ενωση, συμπεριλαμβανομένου του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ουκρανία χαιρετίζει μία «καλή δυναμική»

Η Ουκρανία χαιρέτισε μία «καλή δυναμική» στις υπό αμερικανική διαμεσολάβηση συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι, μέσω ενός από τα μέλη της ομάδας του Κιέβου, του Ντέιβιντ Αραχαμία.

«Πιστεύω ότι έχουμε μία καλή δυναμική για να εξασφαλίσουμε μία λύση πριν από την αρχή του επόμενου έτους», δήλωσε κάνοντας λόγο για «πολύ μεγάλη πρόοδο» κατά τις διήμερες συνομιλίες, οι οποίες περιέλαβαν και συναντήσεις ανάμεσα στην ουκρανική αντιπροσωπεία, τους ευρωπαίους αξιωματούχους και του αμερικανούς απεσταλμένους.

Επίσκεψη Γουίτκοφ – Κούσνερ στη Μόσχα

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα επισκεφθούν άμεσα τη Ρωσία.

Ο Κούσνερ ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και ο Γουίτκοφ ταξιδεύουν την Πέμπτη στη Μόσχα και θα συναντηθούν με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Δουβλίνο μετά την επίσκεψη στη ρωσική πρωτεύουσα.

Δήλωσε ότι προτίθεται να θέσει το ενδεχόμενο συμμετοχής Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σχολίασε ότι αυτές οι ειρηνευτικές συμφωνίες είναι περίπλοκες, ωστόσο επέμεινε ότι «διακρίνουμε όλα τα απαραίτητα συστατικά για την επίτευξη μιας συμφωνίας και προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο ώστε αυτά να συνδυαστούν».

«Ζητάμε τερματισμό των εχθροπραξιών πριν από κάθε συζήτηση για το σύστημα ασφαλείας, ενώ οι Ρώσοι ζητούν το ακριβώς αντίθετο»

Νωρίτερα, πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι δήλωσε στο AFP ότι το Κίεβο ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την μελλοντική διάρθρωση του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη.

«Εμείς λέμε ότι πρέπει να συζητήσουμε για την μελλοντική διάρθρωση του συστήματος ασφαλείας αφού τερματισθούν οι εχθροπραξίες και έχουν τεθεί σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ενώ οι Ρώσοι λένε το αντίθετο», δήλωσε η ουκρανική πηγή που δεν κατονομάσθηκε.

Τα διπλωματικά αδιέξοδα

Οι Αμερικανοί θέλουν να βγουν από ορισμένα διπλωματικά αδιέξοδα, ιδιαίτερα το εδαφικό ζήτημα, υιοθετώντας μία συνολικότερη και στρατηγική προοπτική σχετικά με «τα κενά της διάρθρωσης του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη» ώστε να αποφευχθεί «επανάληψη» του πολέμου.

Μέχρι στιγμής, πριν από την κατάπαυση του πυρός, η θέση της Μόσχας ήταν επίτευξη συμφωνίας επί της ουσίας, κυρίως επί της κατανομής των εδαφών και της διαμόρφωσης νέου συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη.

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί εμφανίσθηκαν χθες θετικοί ως προς την έκδοση κοινής ανακοίνωσης σχετικά με την διάρθρωση του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο, επέμειναν όμως στον σεβασμό «της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας».

Telegraph: Η Ουκρανία απορρίπτει το νέο σχέδιο Τραμπ για τον διαμοιρασμό εδαφών

Η Ουκρανία απέρριψε μια νέα αμερικανική πρόταση για την επαναχάραξη των συνόρων της, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αρθεί το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία,, όπως αποκάλυψε η Telegraph.

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ πρότειναν έναν εδαφικό συμβιβασμό, βάσει του οποίου η Ρωσία θα αποκτούσε τον πλήρη έλεγχο της γραμμής του μετώπου στις περιοχές του Ντονμπάς, χωρίς το Κίεβο να χρειαστεί να παραδώσει τις πόλεις που εξακολουθεί να ελέγχει εκεί.

Η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου έχει ουσιαστικά περιέλθει σε τέλμα, εξαιτίας των ρωσικών απαιτήσεων να παραχωρήσει η Ουκρανία περίπου 5.180 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, τα οποία οι στρατιωτικές δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν.

Πριν από τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στο Άμπου Ντάμπι, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η μεταπολεμική Ουκρανία θα έχει «διαφορετική μορφή», ενώ αμερικανοί αξιωματούχοι υπαινίχθηκαν ότι το Κίεβο είχε επιδείξει κατ’ ιδίαν κάποια ευελιξία στο ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων.

Ωστόσο, ουκρανική πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στην Telegraph: «Η ουκρανική αντιπροσωπεία ουδέποτε συζήτησε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις σχετικά με εδάφη που κατέχει η Ρωσία. Η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει αυτή την κατοχή, ούτε de facto ούτε de jure. Αυτή ήταν ανέκαθεν η θέση μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η επίτευξη οποιουδήποτε εδαφικού συμβιβασμού μεταξύ Κιέβου και Μόσχας δεν θα είναι δυνατή χωρίς παράλληλες συζητήσεις για την «αρχιτεκτονική ασφαλείας» της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, στον χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Ο ρώσος πρόεδρος έχει παρουσιάσει τη διεύρυνση της στρατιωτικής συμμαχίας ως απειλή για την ασφάλεια της χώρας του.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι οποιεσδήποτε απαιτήσεις για περιορισμό της παρουσίας στρατευμάτων και οπλικών συστημάτων του ΝΑΤΟ θα απορριφθούν αμέσως.

Ωστόσο, έχουν εκφράσει την προθυμία τους να συζητήσουν την επαναλειτουργία διαύλων επικοινωνίας με τη Μόσχα, με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

«Εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τους Ουκρανούς και στόχος μας είναι να υπογραμμίσουμε μια θεμελιώδη αρχή: η επιδίωξη της ειρήνης στην Ουκρανία και η ασφάλεια στην Ευρώπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες», δήλωσε γάλλος αξιωματούχος πριν από τις διαπραγματεύσεις.

«Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος χωρίς να ληφθεί υπόψη η ευρωπαϊκή ασφάλεια, ούτε μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία για την ασφάλεια στην Ευρώπη χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων».

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στην Ευρώπη: Απειλές για βόμβα σε σχολεία σε Ιταλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία – Στο «στόχαστρο» και η Μελόνι

COP31: Απρέπεια Ερντογάν – Αποχώρησε για να μην χαιρετήσει τον Χριστοδουλίδη (Video)

Abeille Marengo: Τι λένε τα τουρκικά ΜΜΕ για το πλοίο – Επιμένουν στην «έγκριση» της Άγκυρας