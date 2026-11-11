Το θρυλικό υπερωκεάνιο που έσπασε το ρεκόρ ταχύτητας βυθίζεται για να γίνει ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος στον κόσμο

Takeaways by to pontiki AI Το υπερωκεάνιο SS United States, που υπήρξε το ταχύτερο στον κόσμο, θα βυθιστεί στον Κόλπο του Μεξικού για να μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο παγκοσμίως.

Το έργο, κόστους 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων, αποσκοπεί στην προσέλκυση δυτών και ψαράδων, αλλά και στη δημιουργία θαλάσσιου βιότοπου για διάφορα είδη ψαριών.

Η βύθιση του πλοίου θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, μέσω του ανοίγματος βαλβίδων και της εισροής θαλασσινού νερού στο κύτος του σκάφους.

Το πλοίο θα καταλήξει σε βάθος περίπου 55 μέτρων, ώστε το ανώτερο κατάστρωμά του να παραμείνει προσβάσιμο ακόμα και σε λιγότερο έμπειρους δύτες.

Οι καπνοδόχοι του υπερωκεανίου αφαιρέθηκαν πριν από τη βύθιση, με σκοπό να διατηρηθούν και να εκτεθούν σε μουσείο ως μέρος της ιστορικής κληρονομιάς του πλοίου.

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Το SS United States, το υπερωκεάνιο που υπήρξε το ταχύτερο στον κόσμο και ξεπερνά σε μήκος ακόμη και τον Τιτανικό, ετοιμάζεται να βυθιστεί στον Κόλπο του Μεξικού, στα ανοιχτά της Φλόριντα, για να μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο στον κόσμο.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η βύθισή του έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, στο πλαίσιο ενός έργου ύψους 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την προσέλκυση δυτών και φίλων της αλιείας, αλλά και τη δημιουργία θαλάσσιου βιότοπου για τόνους, μάρλιν και ξιφίες.

Το σχέδιο επιτρέπει επίσης τη διάσωση από τη διάλυση ενός πλοίου που θεωρούνταν τεχνολογικό επίτευγμα όταν πραγματοποίησε το παρθενικό του ταξίδι το 1952.

Το υπερωκεάνιο των αστέρων και των προέδρων

Στη διάρκεια της ιστορίας του, το SS United States διέσχισε περισσότερες από 800 φορές τον Ατλαντικό, μεταφέροντας διάσημους επιβάτες, όπως η Γκρέις Κέλι, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Τζον Φ. Κένεντι και ο πρώην βασιλιάς της Βρετανίας Εδουάρδος Η΄.

Το 1968 ταξίδεψε με αυτό και ο νεαρός τότε Μπιλ Κλίντον, κατευθυνόμενος προς το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η πολυτέλεια χαρακτήριζε τα ταξίδια του, με τα μενού να περιλαμβάνουν χαβιάρι, ψητή πάπια, καπνιστή γλώσσα βοδιού και άλλα εκλεκτά πιάτα.

Για τη διατήρηση της ιστορικής του κληρονομιάς, αφαιρέθηκαν οι καπνοδόχοι του, ύψους 20 μέτρων, οι οποίες προορίζονται να αποτελέσουν κεντρικά εκθέματα ενός νέου μουσείου αφιερωμένου στο πλοίο.

«Στόχος μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί για πάντα», δήλωσε ο Ντέιβιντ Λόρενς, μέλος του οργανισμού SS United States Conservancy.

Πώς θα βυθιστεί χωρίς εκρηκτικά

Η βύθιση θα γίνει χωρίς εκρηκτικά, λόγω των ομοσπονδιακών κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρήση εκρηκτικών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κομητείας Οκαλούσα, Νικ Τομέτσεκ, οι αρμόδιοι αποφάσισαν να επισπεύσουν τη διαδικασία κατά μία ημέρα εξαιτίας ανησυχιών για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι δεξαμενές του συστήματος ψύξης των λεβήτων έχουν αφαιρεθεί, ώστε το θαλασσινό νερό να εισρεύσει στο κύτος όταν ανοίξουν οι βαλβίδες. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί ανοίγματα περίπου 3 επί 3 μέτρων στα καταστρώματα και έχουν αφαιρεθεί περισσότερα από 400 φινιστρίνια.

Το πλοίο θα καταλήξει σε βάθος περίπου 55 μέτρων, με το ανώτερο κατάστρωμά του στα 18 μέτρα από την επιφάνεια, ώστε να είναι προσβάσιμο ακόμη και σε λιγότερο έμπειρους δύτες.

Το σημείο βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ντέστιν, μεταξύ της Πόλης του Παναμά και της Πενσακόλα.

Μεγαλύτερο από τον Τιτανικό και ταχύτερο από κάθε άλλο υπερωκεάνιο

Το SS United States κατασκευάστηκε στη Βιρτζίνια το 1950-1951, με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.000 εργαζομένων.

Στο παρθενικό του ταξίδι, το 1952, μετέφερε 1.700 επιβάτες, ανάμεσά τους την κόρη του τότε Αμερικανού προέδρου Χάρι Τρούμαν, Μάργκαρετ.

Με μέση ταχύτητα σχεδόν 66 χιλιομέτρων την ώρα, κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε από το 1938 το βρετανικό RMS Queen Mary, ξεπερνώντας το κατά 7,2 χιλιόμετρα την ώρα.

Το επίτευγμα σημειώθηκε παρά τη σφοδρή θύελλα που αντιμετώπισε προς το τέλος του ταξιδιού, με ανέμους έως 111 χιλιόμετρα την ώρα, οι οποίοι, σύμφωνα με το Associated Press, παρέσυραν ακόμη και ένα τραπέζι πινγκ πονγκ από το κατάστρωμα.

Με μήκος 302 μέτρα, το SS United States είναι κατά 33 μέτρα μεγαλύτερο από τον Τιτανικό.

Ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος στον κόσμο

Στην περιοχή όπου θα βυθιστεί βρίσκονται ήδη περίπου 500 τεχνητοί ύφαλοι.

Μέχρι σήμερα, ο μεγαλύτερος είχε δημιουργηθεί από τη βύθιση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Oriskany, μήκους 278 μέτρων, το 2006, στα ανοιχτά της Πενσακόλα.

Τα δύο ναυάγια θα βρίσκονται αρκετά κοντά ώστε ένας έμπειρος δύτης να μπορεί να τα επισκεφθεί την ίδια ημέρα.

«Προσπαθούμε να γίνουμε ο καλύτερος καταδυτικός προορισμός στον κόσμο», δήλωσε ο Νικ Τομέτσεκ.

Το SS United States αποσύρθηκε από την ενεργό υπηρεσία το 1969. Μετά από αποτυχημένες προσπάθειες αξιοποίησής του από έναν μεγιστάνα των ξενοδοχείων και τη Norwegian Cruise Lines, παρέμεινε δεμένο σε προβλήτα της Φιλαδέλφειας από το 1996 μέχρι πρόσφατα.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που μπορέσαμε να διασώσουμε τμήματά του», δήλωσε η Σούζαν Γκιμπς, εγγονή του σχεδιαστή του πλοίου.

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