Καθαρότερος αέρας, λιγότεροι θάνατοι και οικονομικά οφέλη τρισεκατομμυρίων

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Ο πιο καθαρός αέρας θα μπορούσε να μειώσει την πίεση στα συστήματα υγείας και να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η μείωση των σωματιδίων στον αέρα θα μπορούσε να σώσει 9 εκατ. ζωές ετησίως, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αντίστοιχα, η μείωση των διοξειδίων αζώτου στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε να εμποδίσει ή να καθυστερήσει την απώλεια 1,1 εκατ. ζωών ετησίως.

Η έκθεση δημοσιεύεται την ώρα που είναι σε εξέλιξη η COP31 στην γειτονική Τουρκία. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι μία από τις κυριότερες απειλές για τη δημόσια υγεία, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην εκδήλωση καρδιακών, πνευμονικών παθήσεων και άνοιας.

Ο ΠΟΥ επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες για την ποιότητα του αέρα το 2021, συνιστώντας αυστηρότερα ετήσια όρια για διάφορους ρύπους. Συγκεκριμένα για αιωρούμενα σωματίδια (PM2,5) το όριο μειώθηκε από 10 σε 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο (μg/m³) και του διοξείδιου του αζώτου (NO₂) από 40 σε 10 μg/m³.

Ωστόσο, αρκετές χώρες, ιδίως εκείνες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, απέχουν πολύ από την επίτευξη αυτών των στόχων. Στις 136 χώρες που περιλαμβάνονται στη μελέτη, η μέση ετήσια συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων ήταν 30,44 μg/m³, υπερβαίνοντας κατά περισσότερο από έξι φορές το όριο που συνιστά ο ΠΟΥ.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές για την ανθρώπινη υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς συμβάλλει στην εμφάνιση μιας σειράς παθήσεων, από καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις έως τη άνοια.

Τα οφέλη από τη μείωση αυτών των δύο ατμοσφαιρικών ρύπων (PM2,5) θα ήταν μεγαλύτερα στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι οποίες είναι πιο επιβαρυμένες. Η ποιότητα του αέρα στις χώρες αυτές έχει επιδεινωθεί παράλληλα με την εκτεταμένη αστικοποίηση, την οικονομική ανάπτυξη και την αυξανόμενη χρήση αυτοκινήτων και άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως σημείωσαν οι συγγραφείς.

«Η τήρηση των κατευθυντήριων τιμών της ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έχουν μια κρίσιμη ευκαιρία να διαμορφώσουν ένα πιο υγιές μέλλον, καθώς ο πληθυσμός τους αυξάνεται και οι πόλεις τους επεκτείνονται», δήλωσε η Haneen Khreis που συνυπογράφει τη μελέτη.

Η επίτευξη των συνιστώμενων επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων θα μπορούσε ετησιώς να μειώσει κατά 2,8 εκατομμύρια των κρούσματα χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, κατά 1,1 εκατομμύρια τα κρούσματα άνοιας κατά 7,3 εκατομμύρια τα κρούσματα στεφανιαίας νόσου και κατά 2,3 εκατομμύρια τα εγκεφαλικά.

Τα οφέλη του καθαρού αέρα επεκτείνονται και στην οικονομία. Η επίτευξη των συνιστώμενων ορίων θα μπορούσε να αποφέρει 8,4 τρισεκατομμύρια δολάρια συνολικά, που θα μπορούσα να αξιοποιηθούν για το κοινό καλό.

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