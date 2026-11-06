«Καμπανάκι κινδύνου» από το Copernicus: Το 2026 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος στην ιστορία

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Το δεύτερο πιο θερμό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, αναμένεται να είναι το 2026, καθώς το εξαιρετικά ισχυρό καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο εντείνει την ανθρωπογενή παγκόσμια θέρμανση, ανέφερε την Παρασκευή η υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τρέχον έτος, υπάρχει «πιθανότητα 20% να ισοφαρίσει ή να ξεπεράσει» το 2024, ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με μηνιαίο δελτίο της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (Copernicus Climate Change Service).

Είναι πλέον «σχεδόν βέβαιο» ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες το 2026 θα υπερβούν κατά 1,5°C τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, επισημαίνει το Copernicus.

Ο μέσος όρος της τετραετίας 2023-2026 αναμένεται επίσης να ξεπεράσει το όριο του 1,5°C – το όριο που τέθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού ως επιθυμητός στόχος για την αποτροπή των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο κόσμος βίωσε τον θερμότερο Οκτώβριο που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες του αέρα στην επιφάνεια να κυμαίνονται 1,75°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου (η οποία ορίζεται ως η περίοδος 1850-1900), προσέθεσε το Copernicus.

«Ο Οκτώβριος συνέχισε την τάση της αξιοσημείωτης παγκόσμιας ζέστης, με θερμοκρασίες-ρεκόρ τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην επιφάνεια των ωκεανών», δήλωσε η Samantha Burgess, επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), το οποίο διαχειρίζεται το Copernicus.

«Ένα εξαιρετικά ισχυρό Ελ Νίνιο προσθέτει επιπλέον θερμότητα σε ένα κλίμα που έχει ήδη θερμανθεί εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων», ανέφερε.

Το πιο πρόσφατο δελτίο δημοσιεύεται καθώς τα κράτη ετοιμάζονται να συναντηθούν τη Δευτέρα για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP31) στην Τουρκία -μια διάσκεψη διάρκειας δύο εβδομάδων- έπειτα από ένα έτος που σημαδεύτηκε από φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ακραίους καύσωνες στην Ευρώπη και μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ινδονησία.

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