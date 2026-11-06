Γιάννης Βαρδής: «Ήταν λάθος να ξαναβγεί το “The Voice” στον αέρα πριν τα 40 του Μαζωνάκη» (Video)

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Tην επιστροφή του «The Voice» σχολίασε ο Γιάννης Βαρδής εκφράζοντας την άποψη ότι το talent show δεν θα έπρεπε να βγει στον αέρα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την εν λόγω διαφωνία του είχε εκφράσει, πρόσφατα, μέσω μιας ανάρτησής του στα social media, επισημαίνοντας ότι το project θα έπρεπε να καθυστερήσει, έστω 40 μέρες από την απώλεια του καλλιτέχνη.

«Όταν γράφω κάτι, το έχω σκεφτεί αρκετά. Έφυγε ο Μαζωνάκης με τον τρόπο που έφυγε, που ήταν φοβερά άδικος. Όταν υπάρχει λοιπόν ένας θάνατος, δεν μπορεί να καθυστερήσει ένα project; Και δεν είπα να πάει έξι μήνες μετά. Να περάσουν αυτές τις σαράντα μέρες, να περάσουν κάποιες μέρες τέλος πάντων για να ξεκινήσει αυτό το project. Κανείς δεν θα χάνει τα λεφτά του, θεωρώ», ανέφερε αρχικά, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

«Και το λέω αυτό και για τους ανθρώπους που είναι μέσα στο project. Για τους ανθρώπους που είναι κριτές, που εκτίθενται στο πρόγραμμα. Κάποιοι πενθούσαν. Μπορεί και όλοι μέσα στο Voice. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και για εκείνους θα ήταν καλό να ξεκινήσει έναν μήνα μετά», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Γιάννης Βαρδής αναφέρθηκε στην απρόσμενη απήχηση που γνωρίζει το τραγούδι του «Θέλω να ξεχάσω» στο TikTok, περισσότερα από 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

«Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Το συζητάγαμε με τον Λιανό και μου έλεγε “πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε;”. Δηλαδή τόσο εύκολα να αρπάξει ένα κομμάτι. Το κομμάτι λέγεται “Θέλω να ξεχάσω”. Είναι ένα χασάπικο από το μακρινό ή κοντινό παρελθόν του 2005. Εύχομαι να έχει την τύχη που του αξίζει, γιατί τότε, εκείνη την εποχή, δεν ακούστηκε ποτέ», δήλωσε ο τραγουδιστής.

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