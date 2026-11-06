Σοκ και δέος από τη Eurostat: Προτελευταία στους μισθούς η Ελλάδα, μείον 23.000 ευρώ από τον μέσο όρο της ΕΕ

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Πάλι καλά που υπάρχει και η Βουλγαρία, αλλιώς η Ελλάδα θα «κατακτούσε» την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών – μελών της ΕΕ, όσον αφορά στις μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Παρά, λοιπόν, τις διακηρύξεις της κυβέρνησης για προσπάθεια σύγκλισης με την ΕΕ, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 18.800 ευρώ το 2025, επίπεδο που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Χαμηλότερα βρίσκεται μόνο η Βουλγαρία, με 16.200 ευρώ, ενώ αμέσως υψηλότερα κατατάσσεται η Ουγγαρία, με 20.100 ευρώ. Στο σύνολο της ΕΕ, οι μέσες ετήσιες αποδοχές ανήλθαν σε 41.500 ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ελληνικό, όπερ σημαίνει ότι ο μέσος εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα λαμβάνει 22.700 ευρώ λιγότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ήτοι η μέσες αποδοχές βρίσκονται στο 45,3% του μέσου όρου της ΕΕ.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, Σύμφωνα με τη Eurostat, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ένωση αυξήθηκε κατά 4,3% το 2025, φτάνοντας τα 41.500 ευρώ, από 39.800 ευρώ το 2024. Πρόκειται για ονομαστική αύξηση κατά 1.700 ευρώ σε ετήσια βάση, η οποία όμως δεν λαμβάνει υπόψη την επίδραση του πληθωρισμού και επομένως δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε ανάλογη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης. Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται το Λουξεμβούργο, με μέσες ετήσιες αποδοχές 85.600 ευρώ, και ακολουθούν η Δανία με 73.500 ευρώ και η Ιρλανδία με 64.400 ευρώ.

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