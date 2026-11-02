Νάξος: Βρέθηκε τραυματισμένος ασημόγλαρος με 7 αγκίστρια στο σώμα του

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Ένας νεαρός Ασημόγλαρος έπεσε θύμα της ανθρώπινης αμέλειας, αλλά ευτυχώς η περιπέτειά του είχε αίσια κατάληξη.

Περαστικοί από το λιμάνι της Νάξου εντόπισαν το τραυματισμένο πτηνό και ενημέρωσαν τις Αρχές. Είχε μπλεχτεί σε πετονιές και ήταν αδύνατο να κινηθεί.

Όπως προέκυψε από την εξέτασή του, είχε επτά αγκίστρια στο σώμα του, δύο εκ των οποίων είχαν καρφωθεί στο ράμφος του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του topetmou.gr ο τραυματισμός του προήλθε από αλιευτικά εργαλεία τα οποία οι ιδιοκτήτες τα είχαν αφήσει απρόσεκτα κάπου, χωρίς να σκεφτούν ότι αποτελούν κίνδυνο.

O σύλλογος Προστασία Άγριας Ζωής Νάξου, ανέλαβε το θαλασσοπούλι.

Οι ειδικοί κατάφεραν με προσεκτικούς χειρισμούς να αφαιρέσουν όλα τα αγκίστρια και τις πετονιές. Ευτυχώς δεν είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό και ήδη αναρρώνει στο σταθμό του συλλόγου.

Ο Ασημόγλαρος ήταν πολύ τυχερός που τον εντόπισαν οι περαστικοί, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα υπέφερε, δεν θα μπορούσε να απεγκλωβιστεί και θα είχε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο.

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