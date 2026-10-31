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31.10.2026 16:01

Κρήτη: Υπερχείλισε το φράγμα Ποταμών Αμαρίου, πρώτη φορά μήνα Οκτώβριο

31.10.2026 16:01
Γέμισε νερό το φράγμα του Αποσελέμη στην Κρήτη - Media

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Για πρώτη φορά από την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου το 2008, το Φράγμα Ποταμών στο Αμάρι υπερχείλισε μέσα στον μήνα Οκτώβριο. Η υπερχείλιση ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τα υδατικά αποθέματα της Κρήτης.

Η προηγούμενη υπερχείλιση του φράγματος είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2026, ενώ σήμερα ο ταμιευτήρας διαθέτει περίπου 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Υπερχείλισε το φράγμα Ποταμών Αμαρίου, πρώτη φορά μήνα Οκτώβριο

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) παρακολουθεί συστηματικά τη στάθμη και τη λειτουργία του έργου, μεριμνώντας για την ασφαλή διοχέτευση των υδάτων και την προστασία των υποδομών και της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα λειτουργίας. Η ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων δημιουργεί θετικές προοπτικές για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών και άλλων χρήσεων στην περιοχή.

«Η υπερχείλιση του Φράγματος Ποταμών για πρώτη φορά μήνα Οκτώβριο από την κατασκευή του αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τα υδατικά αποθέματα της Κρήτης. Τα 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ενισχύουν τις δυνατότητες κάλυψης των αναγκών της περιοχής και αναδεικνύουν τη σημασία των μεγάλων υδροδοτικών έργων του νησιού. Ευχόμαστε σύντομα να καταγραφεί μια αντίστοιχη εξέλιξη και στο μεγαλύτερο φράγμα της Κρήτης, στον Αποσελέμη», αναφέρει σε σχετική του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Άρης Παπαδογιάννης.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 17:32
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